Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — погиб пассажир, много раненых

В Херсоне российские террористы около 17.00 6 января обстреляли маршрутку. Предварительно известно об одном погибшем человеке, еще девять — ранены.
Главные тезисы
- Российские террористы атакуют маршрутки и гражданских жителей Херсона с помощью дронов, приводя к гибели и ранениям.
- Местные медицинские учреждения в Херсоне оказывают помощь пострадавшим от атак дронов, кто получил взрывные травмы и переломы.
- Ситуация в Херсоне становится все более напряженной из-за массированных атак российских дронов на гражданское население.
Дрон РФ сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Около 17:00 россияне атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона.
Как отмечается, предварительно один человек погиб, еще девять — ранены.
В 18.00 в Херсонской МВА уточнили, что на данный момент времени известно об госпитале пятерых пострадавших в маршрутном автобусе в результате атаки вражеского дрона.
К сожалению, погиб 50-летний херсонец.
Атака дронов РФ на Херсонщину: 4 раненых
Россия с самого утра 6 января массированно атакует дронами гражданских жителей Херсонской области. По состоянию на 15.00 известно о четырех раненых.
В частности, в ОВА проинформировали, что около 8 утра российские войска атаковали из БпЛА местного жителя в Зеленовке.
Утром из-за атаки русского дрона пострадал и мужчина в гигантском.
У 45-летнего местного жителя диагностировали взрывную и травму грудной клетки, ушиб лица, перелом ребра. Потерпевшего госпитализировали.
В Херсоне ориентировочно в 12:30 дрон РФ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадал 43-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован со взрывной травмой и контузией.
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