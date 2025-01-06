Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне — погиб пассажир, много раненых

В Херсоне российские террористы около 17.00 6 января обстреляли маршрутку. Предварительно известно об одном погибшем человеке, еще девять — ранены.

Дрон РФ сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Около 17:00 россияне атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона.

Как отмечается, предварительно один человек погиб, еще девять — ранены.

В 18.00 в Херсонской МВА уточнили, что на данный момент времени известно об госпитале пятерых пострадавших в маршрутном автобусе в результате атаки вражеского дрона.

У женщин 1977, 1969, 1966, 1973 и 1994 г.р. минно-взрывная травма. Сейчас их обследуют медики. Поделиться

К сожалению, погиб 50-летний херсонец.

Атака дронов РФ на Херсонщину: 4 раненых

Россия с самого утра 6 января массированно атакует дронами гражданских жителей Херсонской области. По состоянию на 15.00 известно о четырех раненых.

В частности, в ОВА проинформировали, что около 8 утра российские войска атаковали из БпЛА местного жителя в Зеленовке.

В результате сброса взрывчатки с дрона 45-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Поделиться

Утром из-за атаки русского дрона пострадал и мужчина в гигантском.

У 45-летнего местного жителя диагностировали взрывную и травму грудной клетки, ушиб лица, перелом ребра. Потерпевшего госпитализировали.

В Херсоне ориентировочно в 12:30 дрон РФ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадал 43-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован со взрывной травмой и контузией.