Атака дронов РФ. В пригородах Херсона ранены шесть человек

4 января российские войска уже с самого утра сбрасывают боеприпасы с дронов в предместьях Херсона — Киндийке и Антоновке. По состоянию на 15.00 известно о 6 раненых.

Враг атакует дронами пригороды Херсона

В Антоновке в результате утренней атаки российского беспилотника получили ранения два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Около 8:00 российские оккупанты из беспилотника атаковали Антоновку. Минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 71-летний мужчина. Поделиться

По его словам, раненого мужчину госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Впоследствии Мрочко сообщил о еще одном пострадавшем в Антоновке.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлен 43-летний мужчина из Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона у него открытый перелом и развесистые рваные раны нижних конечностей. Роман Мрочко Начальник Херсонской МВА

65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и обломочные ранения обеих ног.

Стало известно еще о одной пострадавшей в результате атаки российского беспилотника в Антоновке. Взрывную травму, обломочное ранение и перелом голени получила 62-летняя женщина.

Отмечается, что женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

В пригороде Херсона — поселке Киндийка из-за сброса взрывчатки с российского дрона ранен 48-летний мужчина.

Из Киндички доставлены в больницу 48-летний мужчина. Около 13.15 он получил минно-взрывную травму и обломочные ранения обеих ног в результате сброса врагом взрывчатки с дрона. Поделиться

По его словам, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести, идет обследование.

В Антоновке еще один пострадавший от вражеских беспилотников.

68-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения в результате сброса россиянами взрывчатки из дрона около 14.00. Сейчас он госпитализирован.

Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоне: что известно

2 января в результате обстрела российским дроном маршрутки в Корабельном районе Херсона, по предварительным данным, ранения получили три человека.

Пострадал водитель и двое пассажиров-мужчин.

Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу. Пока им оказывают медицинскую помощь.