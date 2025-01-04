Атака дронов РФ. В пригородах Херсона ранены шесть человек

4 января российские войска уже с самого утра сбрасывают боеприпасы с дронов в предместьях Херсона — Киндийке и Антоновке. По состоянию на 15.00 известно о 6 раненых.
Главные тезисы
- Шесть человек получили ранения в результате атаки дронов РФ в пригородах Херсона.
- Атаки дронов представляют серьезную угрозу для мирного населения и безопасности региона.
- Российские войска сбрасывают боеприпасы с дронов в Киндейке и Антоновке, нанося ущерб местным жителям.
- Мeдики госпитализировали раненых с тяжелыми взрывными травмами и осколочными ранениями в результате атак дронов.
- Ситуация в Херсоне остается напряженной из-за продолжающихся атак и пострадавших среди мирного населения.
Враг атакует дронами пригороды Херсона
В Антоновке в результате утренней атаки российского беспилотника получили ранения два человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
По его словам, раненого мужчину госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Впоследствии Мрочко сообщил о еще одном пострадавшем в Антоновке.
65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и обломочные ранения обеих ног.
Стало известно еще о одной пострадавшей в результате атаки российского беспилотника в Антоновке. Взрывную травму, обломочное ранение и перелом голени получила 62-летняя женщина.
Отмечается, что женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
В пригороде Херсона — поселке Киндийка из-за сброса взрывчатки с российского дрона ранен 48-летний мужчина.
По его словам, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести, идет обследование.
В Антоновке еще один пострадавший от вражеских беспилотников.
68-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения в результате сброса россиянами взрывчатки из дрона около 14.00. Сейчас он госпитализирован.
Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоне: что известно
2 января в результате обстрела российским дроном маршрутки в Корабельном районе Херсона, по предварительным данным, ранения получили три человека.
Пострадал водитель и двое пассажиров-мужчин.
Они получили взрывные травмы, контузии и обломочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу. Пока им оказывают медицинскую помощь.
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