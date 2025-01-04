Атака дронів РФ. У передмістях Херсона поранені шестеро людей

4 січня російські війська вже з самого ранку скидають боєприпаси з дронів у передмістях Херсона — Кіндійці та Антонівці. Станом на 15.00 відомо про 6 поранених.
Головні тези:
- Російські війська атакують передмістя Херсона, скидаючи боєприпаси з дронів, що призвело до поранення шести людей.
- Серед постраждалих — 71-річний чоловік із мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями, а також інші люди з середньою тяжкістю травм.
- Атаки дронів РФ є серйозною загрозою для безпеки мирного населення Херсона та його передмість.
Ворог атакує дронами передмістя Херсона
В Антонівці внаслідок вранішньої атаки російського безпілотника дістали поранення двоє людей.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, пораненого чоловіка госпіталізували. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.
Згодом Мрочко повідомив про ще одного постраждалого в Антонівці.
65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.
Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки російського безпілотника в Антонівці. Вибухову травму, уламкове поранення та перелом гомілки дістала 62-річна жінка.
Зазначається, що жінку госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
У передмісті Херсона – селищі Кіндійка через скид вибухівки з російського дрона поранений 48-річний чоловік.
За його словами, медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості, триває обстеження.
В Антонівці ще один постраждалий від ворожих безпілотників.
68-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона близько 14.00. Наразі він ушпиталений.
Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоні: що відомо
2 січня внаслідок обстрілу російським дроном маршрутки у Корабельному районі Херсона, за попередніми даними, поранення зазнали троє людей.
Постраждав водій та двоє пасажирів-чоловіків.
Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні. Наразі їм надають медичну допомогу.
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