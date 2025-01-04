Атака дронів РФ. У передмістях Херсона поранені шестеро людей

4 січня російські війська вже з самого ранку скидають боєприпаси з дронів у передмістях Херсона — Кіндійці та Антонівці. Станом на 15.00 відомо про 6 поранених.

Ворог атакує дронами передмістя Херсона

В Антонівці внаслідок вранішньої атаки російського безпілотника дістали поранення двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Близько 8:00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік. Поширити

За його словами, пораненого чоловіка госпіталізували. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості.

Згодом Мрочко повідомив про ще одного постраждалого в Антонівці.

До лікарні у стані середньої тяжкості доставлено 43-річного чоловіка з Антонівки. Внаслідок скиду вибухівки з дрона у нього відкритий перелом та розлогі рвані рани нижніх кінцівок. Роман Мрочко Начальник Херсонської МВА

65-річний чоловік близько 9.30 внаслідок атаки ворожого дрона отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки російського безпілотника в Антонівці. Вибухову травму, уламкове поранення та перелом гомілки дістала 62-річна жінка.

Зазначається, що жінку госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

У передмісті Херсона – селищі Кіндійка через скид вибухівки з російського дрона поранений 48-річний чоловік.

З Кіндійки доправлено до лікарні 48-річного чоловіка. Близько 13.15 він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. Поширити

За його словами, медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості, триває обстеження.

В Антонівці ще один постраждалий від ворожих безпілотників.

68-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона близько 14.00. Наразі він ушпиталений.

Атака дрона РФ на маршрутку в Херсоні: що відомо

2 січня внаслідок обстрілу російським дроном маршрутки у Корабельному районі Херсона, за попередніми даними, поранення зазнали троє людей.

Постраждав водій та двоє пасажирів-чоловіків.

Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні. Наразі їм надають медичну допомогу.