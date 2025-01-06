Российские дроны атакуют Херсонщину — четверо раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Российские дроны атакуют Херсонщину — четверо раненых

Херсонская ОВА
Херсонщина
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Россия с самого утра 6 января массированно атакует дронами гражданских жителей Херсонской области. По состоянию на 15.00 известно о четырех раненых.

Главные тезисы

  • Российские дроны массированно атакуют гражданских жителей Херсонской области, что привело к ранениям четырех человек.
  • Пострадавшие получили взрывные травмы, обломочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы для медицинской помощи.
  • В разных районах Херсонщины зарегистрированы случаи атак дронов РФ на гражданских, что вызвало беспокойство и требует реакции со стороны международного сообщества.

Атака дронов РФ на Херсонщину: 4 раненых

В частности, в ОВА проинформировали, что около 8 утра российские войска атаковали из БпЛА местного жителя в Зеленовке.

В результате сброса взрывчатки с дрона 45-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и руки. Потерпевший самостоятельно обратился в больницу. Пока ему оказывают необходимую медпомощь.

Утром из-за атаки русского дрона пострадал и мужчина в гигантском.

У 45-летнего местного жителя диагностировали взрывную и травму грудной клетки, ушиб лица, перелом ребра.

В Херсоне ориентировочно в 12:30 дрон РФ атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадал 43-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован со взрывной травмой и контузией.

В Центральном районе Херсона в результате обстрела из дрона автомобиля пострадал еще один гражданский.

Обратился к врачам 58-летний херсонец, говорится в сообщении Херсонской МВА.

Как отмечается, он ехал на автомобиле в Центральном районе, когда российские военные сбросили взрывчатку с дрона. У пострадавшего предварительно минно-взрывная травма.

Россия в очередной раз обстреляла Херсонщину

Утром 19 декабря российские военные нанесли удар дроном по Нововоронцовке в Херсонской области. В результате атаки пострадали пять человек.

Как сообщили в Херсонской ОВА, 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и обломочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести, оно находится под наблюдением медиков.

Также 44-летняя местная жительница получила тяжелые ранения, в частности взрывную и открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные обломочные ранения головы. Ее состояние критическое, диагностирована церебральная ком.

65-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение глаза.

У еще одной 58-летней пострадавшей взрывная травма, контузия и обломочные ранения обеих голеней. В настоящее время она находится под наблюдением медиков. Также обломочные ранения грудной клетки получила 71-летняя женщина.

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