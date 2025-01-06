Російські дрони атакують Херсонщину — четверо поранених

Росія з самого ранку 6 січня масовано атакує дронами цивільних мешканців Херсонської області. Станом на 15.00 відомо про чотирьох поранених.
Головні тези:
- Російські дрони здійснили атаку на цивільних мешканців Херсонської області, поранивши чотирьох людей.
- Відомо про випадки поранень та травм у жителів різних районів Херсонщини внаслідок атак дронів РФ.
- Постраждалі отримали вибухові травми, уламкові поранення різного ступеня тяжкості та зазнали госпіталізації.
Атака дронів РФ на Херсонщину: 4 поранених
Зокрема в ОВА поінформували, що близько 8 ранку російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя у Зеленівці.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона 45-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.
Зранку через атаку російського дрона постраждав і чоловік у Велетенському.
У Херсоні орієнтовно о 12:30 дрон РФ атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждав 43-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та контузією.
У Центральному районі Херсона внаслідок обстрілу з дрона автівки постраждав ще один цивільний.
Як зазначається, він їхав автівкою у Центральному районі, коли російські військові скинули вибухівку з дрона. У потерпілого, попередньо, мінно-вибухова травма.
Росія вкотре обстріляла Херсонщину
Вранці 19 грудня російські військові завдали удару дроном по Нововоронцовці в Херсонській області. Унаслідок атаки постраждали п’ять людей.
Як повідомили в Херсонській ОВА, 58-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюється як середньої тяжкості, вона перебуває під наглядом медиків.
Також 44-річна місцева жителька зазнала тяжких поранень, зокрема вибухової та відкритої черепно-мозкової травм, забою головного мозку, множинних уламкових поранень голови. Її стан критичний, діагностовано церебральну кому.
65-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ока.
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