Російські дрони атакують Херсонщину — четверо поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони атакують Херсонщину — четверо поранених

Херсонська ОВА
Херсонщина
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Росія з самого ранку 6 січня масовано атакує дронами цивільних мешканців Херсонської області. Станом на 15.00 відомо про чотирьох поранених.

Головні тези:

  • Російські дрони здійснили атаку на цивільних мешканців Херсонської області, поранивши чотирьох людей.
  • Відомо про випадки поранень та травм у жителів різних районів Херсонщини внаслідок атак дронів РФ.
  • Постраждалі отримали вибухові травми, уламкові поранення різного ступеня тяжкості та зазнали госпіталізації.

Атака дронів РФ на Херсонщину: 4 поранених

Зокрема в ОВА поінформували, що близько 8 ранку російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя у Зеленівці.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 45-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

Зранку через атаку російського дрона постраждав і чоловік у Велетенському.

У 45-річного місцевого жителя діагностували вибухову та травму грудної клітки, забій обличчя, перелом ребра. Потерпілого шпиталізували.

У Херсоні орієнтовно о 12:30 дрон РФ атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждав 43-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та контузією.

У Центральному районі Херсона внаслідок обстрілу з дрона автівки постраждав ще один цивільний.

Звернувся до лікарів 58-річний херсонець, - йдеться у повідомленні Херсонської МВА.

Як зазначається, він їхав автівкою у Центральному районі, коли російські військові скинули вибухівку з дрона. У потерпілого, попередньо, мінно-вибухова травма.

Росія вкотре обстріляла Херсонщину

Вранці 19 грудня російські військові завдали удару дроном по Нововоронцовці в Херсонській області.  Унаслідок атаки постраждали п’ять людей.

Як повідомили в Херсонській ОВА, 58-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюється як середньої тяжкості, вона перебуває під наглядом медиків.

Також 44-річна місцева жителька зазнала тяжких поранень, зокрема вибухової та відкритої черепно-мозкової травм, забою головного мозку, множинних уламкових поранень голови. Її стан критичний, діагностовано церебральну кому.

65-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ока.

У ще однієї 58-річної потерпілої — вибухова травма, контузія та уламкові поранення обох гомілок. Наразі вона перебуває під наглядом медиків. Також уламкові поранення грудної клітини зазнала 71-річна жінка.

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