Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — загинув пасажир, багато поранених

У Херсоні російські терористи близько 17.00 6 січня обстріляли маршрутку. Попередньо відомо про одну загиблу людину, ще девʼятеро — поранені.

Дрон РФ скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Як зазначається, попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро — поранені.

О 18.00 у Херсонській МВА уточнили, що на цей момент часу відомо про ушпиталення п'ятьох постраждалих у маршрутному автобусі внаслідок атаки ворожого дрона.

У жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики. Поширити

На жаль, загинув 50-річний херсонець.

Атака дронів РФ на Херсонщину: 4 поранених

Росія з самого ранку 6 січня масовано атакує дронами цивільних мешканців Херсонської області. Станом на 15.00 відомо про чотирьох поранених.

Зокрема в ОВА поінформували, що близько 8 ранку російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя у Зеленівці.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 45-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу. Поширити

Зранку через атаку російського дрона постраждав і чоловік у Велетенському.

У 45-річного місцевого жителя діагностували вибухову та травму грудної клітки, забій обличчя, перелом ребра. Потерпілого шпиталізували.

У Херсоні орієнтовно о 12:30 дрон РФ атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждав 43-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та контузією.