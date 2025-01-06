Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — загинув пасажир, багато поранених

У Херсоні російські терористи близько 17.00 6 січня обстріляли маршрутку. Попередньо відомо про одну загиблу людину, ще девʼятеро — поранені.
Головні тези:
- У Херсоні стався напад російського дрона на маршрутку, в результаті якого загинув один пасажир, а дев'ятеро отримали поранення.
- До цього моменту Росія масовано атакує цивільне населення Херсонської області дронами, результатом яких є численні поранення та загибель людей.
- Відбулися атаки дронів у різних районах Херсона, що спричинили вибухові травми та переломи у жертв.
- Цивільні мешканці Херсонщини опинилися під загрозою через стрімкий зріст атак дронів, які завдають шкоду мирному населенню.
- Ситуацію та допомогу у постраждалим забезпечують місцеві медичні заклади у Херсоні.
Дрон РФ скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Як зазначається, попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро — поранені.
О 18.00 у Херсонській МВА уточнили, що на цей момент часу відомо про ушпиталення п'ятьох постраждалих у маршрутному автобусі внаслідок атаки ворожого дрона.
На жаль, загинув 50-річний херсонець.
Атака дронів РФ на Херсонщину: 4 поранених
Росія з самого ранку 6 січня масовано атакує дронами цивільних мешканців Херсонської області. Станом на 15.00 відомо про чотирьох поранених.
Зокрема в ОВА поінформували, що близько 8 ранку російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя у Зеленівці.
Зранку через атаку російського дрона постраждав і чоловік у Велетенському.
У 45-річного місцевого жителя діагностували вибухову та травму грудної клітки, забій обличчя, перелом ребра. Потерпілого шпиталізували.
У Херсоні орієнтовно о 12:30 дрон РФ атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждав 43-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та контузією.
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