Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — загинув пасажир, багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — загинув пасажир, багато поранених

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Read in English

У Херсоні російські терористи близько 17.00 6 січня обстріляли маршрутку. Попередньо відомо про одну загиблу людину, ще девʼятеро — поранені.

Головні тези:

  • У Херсоні стався напад російського дрона на маршрутку, в результаті якого загинув один пасажир, а дев'ятеро отримали поранення.
  • До цього моменту Росія масовано атакує цивільне населення Херсонської області дронами, результатом яких є численні поранення та загибель людей.
  • Відбулися атаки дронів у різних районах Херсона, що спричинили вибухові травми та переломи у жертв.
  • Цивільні мешканці Херсонщини опинилися під загрозою через стрімкий зріст атак дронів, які завдають шкоду мирному населенню.
  • Ситуацію та допомогу у постраждалим забезпечують місцеві медичні заклади у Херсоні.

Дрон РФ скинув вибухівку на маршрутку в Херсоні

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Як зазначається, попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро — поранені.

О 18.00 у Херсонській МВА уточнили, що на цей момент часу відомо про ушпиталення п'ятьох постраждалих у маршрутному автобусі внаслідок атаки ворожого дрона.

У жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики.

На жаль, загинув 50-річний херсонець.

Атака дронів РФ на Херсонщину: 4 поранених

Росія з самого ранку 6 січня масовано атакує дронами цивільних мешканців Херсонської області. Станом на 15.00 відомо про чотирьох поранених.

Зокрема в ОВА поінформували, що близько 8 ранку російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя у Зеленівці.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 45-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.

Зранку через атаку російського дрона постраждав і чоловік у Велетенському.

У 45-річного місцевого жителя діагностували вибухову та травму грудної клітки, забій обличчя, перелом ребра. Потерпілого шпиталізували.

У Херсоні орієнтовно о 12:30 дрон РФ атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого постраждав 43-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували з вибуховою травмою та контузією.

У Центральному районі Херсона внаслідок обстрілу з дрона автівки постраждав ще один цивільний. Звернувся до лікарів 58-річний херсонець.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів РФ. У передмістях Херсона поранені шестеро людей
Роман Мрочко
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ убили чоловіка у Херсонській області
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські дрони атакують Херсонщину — четверо поранених
Херсонська ОВА
Херсонщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?