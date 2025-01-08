Атака дронів РФ. У Бериславі на Херсонщині загинула людина, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів РФ. У Бериславі на Херсонщині загинула людина, є поранені

Херсонська обласна прокуратура
Дрон

У Бериславі Херсонської області внаслідок обстрілів загинув 52-річний чоловік, четверо місцевих жителів поранені.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки дронів у Бериславі загинула одна людина, а четверо отримали поранення.
  • Місцеві мешканці отримали вибухові травми та інші поранення в результаті обстрілу російськими військами.
  • У Херсонській області розпочато розслідування воєнних злочинів за фактами смерті та поранень людей в результаті атак дронами.

Росія атакувала дронами Берислав: є жертви

Окупанти атакували дронами дві вулиці у Бериславі. Наразі відомо, що 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Четверо місцевих жителів дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У Херсонській ОВА інформують, що у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Крім того, вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Прокуратура також повідомила, що 8 січня близько 10:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на мікроавтобус на дорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який був в автотранспорті, зазнав поранення і був госпіталізований.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонська ОВА раніше інформувала, що у Бериславі зранку 8 січня внаслідок атак російських БПЛА постраждали двоє людей — 66-річний чоловік та 69-річна жінка.

Російські війська обстріляли Херсон

Через ворожий удар 8 січня 75-річний житель Херсона дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення грудної клітини.

“Швидка” доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

До лікарні також шпиталізували 23-річного хлопця, у якого діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки, грудної клітини та черева.

Ще одному потерпілому — 34-річному чоловіку — надали меддопомогу. Він дістав вибухову травму і поранення стопи.

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