Атака дронів РФ. У Бериславі на Херсонщині загинула людина, є поранені

У Бериславі Херсонської області внаслідок обстрілів загинув 52-річний чоловік, четверо місцевих жителів поранені.
Головні тези:
- Унаслідок атаки дронів у Бериславі загинула одна людина, а четверо отримали поранення.
- Місцеві мешканці отримали вибухові травми та інші поранення в результаті обстрілу російськими військами.
- У Херсонській області розпочато розслідування воєнних злочинів за фактами смерті та поранень людей в результаті атак дронами.
Росія атакувала дронами Берислав: є жертви
Окупанти атакували дронами дві вулиці у Бериславі. Наразі відомо, що 52-річний чоловік загинув від травм, несумісних із життям. Четверо місцевих жителів дістали поранення.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
У Херсонській ОВА інформують, що у Бериславі внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Крім того, вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Прокуратура також повідомила, що 8 січня близько 10:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на мікроавтобус на дорозі поблизу Надніпрянського у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який був в автотранспорті, зазнав поранення і був госпіталізований.
Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Російські війська обстріляли Херсон
Через ворожий удар 8 січня 75-річний житель Херсона дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення грудної клітини.
“Швидка” доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
До лікарні також шпиталізували 23-річного хлопця, у якого діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки, грудної клітини та черева.
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