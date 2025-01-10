Армія РФ випустила по Україні 72 БпЛа протягом ночі. Як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ випустила по Україні 72 БпЛа протягом ночі. Як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією командування Повітряних сил, злочинна армія РФ протягом ночі атакувала Україну за допомогою 72 ударних БпЛА типу Shahed та іншими. 

Головні тези:

  • Злочинна армія РФ випустила 72 ударних БпЛА на Україну протягом ночі, активуючи ППО для захисту. Над Полтавською, Черкаською та іншими областями збито 33 ворожих дрони.
  • У прифронтовому районі на півночі Чернігівщини уражені будівлі та постраждала цивільна особа. У Київській області БпЛА впав на будівлю, пошкоджено автівки, без жертв.
  • Зафіксовано 5 влучань ворожих дронів у бізнес-об’єкти. На зв’язку керівник КМВА Тимур Ткаченко розповів про влучання уламків в Києві.
  • Попередньо обійшлося без постраждалих, проте наслідки атаки включають пошкодження будівель, автівок та додаткову оцінку уражень.

Що відомо про результати роботи ППО протягом ночі

Зазначається, що ворог запускав БпЛА для атак по Україні з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку 10 січня було підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed та дронів інших типів у небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Черкаською, Чернігівською, Київською, Дніпропетровською, Запорізькою, Хмельницькою, Вінницькою та Херсонською областями.

Зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв, — підкреслюється у повідомленні Повітряних сил.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Що відомо про наслідки нічної ворожої дронової атаки по Україні

За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Київ дронами. Уламки одного з них влучили у багатоповерхівку.

В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку, — зазначив Ткаченко.

За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Відомо, що пошкоджено вікна та 6 авто. На місці працюють служби.

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