Дрон РФ ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибшая и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Дрон РФ ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибшая и раненый

Сумская областная прокуратура
Машина
Read in English
Читати українською

13 января российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль, ехавший по территории Великописаревской общины Сумской области, в результате атаки погибла женщина, раненый мужчина.

Главные тезисы

  • В результате атаки дронов в Сумской области погибла 54-летняя женщина, а 65-летний мужчина получил ранения. Отмечены признаки военных преступлений, проводится расследование.
  • Власти реагируют на случившиеся трагедии и начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, цель которого установить виновных в атаке с дронов.
  • Атаки дронов на гражданские объекты становятся все более опасными и требуют внимания международного сообщества для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто на Сумщине

Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в Фейсбуке.

Установлено, что захватчики ударили беспилотником по автомобилю около 16:00 понедельника, 13 января.

В результате вражеской атаки ранения получили пассажиры — 65-летний мужчина и его 54-летняя жена. Женщина скончалась от полученных ранений по дороге в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россияне атаковали авто на Херсонщине

В поселке Разлив Херсонской области российские захватчики 13 января атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, в результате чего ранения получили два человека.

Об этом Херсонская областная государственная администрация сообщила в телеграмме.

Пострадали два человека. В них минно-взрывные травмы и контузии. 61-летняя женщина получила обломочное ранение лица. У 63-летнего мужчины ранение ноги.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю
Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО
Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину свыше 100 дронов. Сколько сбила ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?