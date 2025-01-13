Дрон РФ ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибшая и раненый

13 января российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль, ехавший по территории Великописаревской общины Сумской области, в результате атаки погибла женщина, раненый мужчина.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов в Сумской области погибла 54-летняя женщина, а 65-летний мужчина получил ранения. Отмечены признаки военных преступлений, проводится расследование.
- Власти реагируют на случившиеся трагедии и начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, цель которого установить виновных в атаке с дронов.
- Атаки дронов на гражданские объекты становятся все более опасными и требуют внимания международного сообщества для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто на Сумщине
Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в Фейсбуке.
Установлено, что захватчики ударили беспилотником по автомобилю около 16:00 понедельника, 13 января.
В результате вражеской атаки ранения получили пассажиры — 65-летний мужчина и его 54-летняя жена. Женщина скончалась от полученных ранений по дороге в больницу.
Россияне атаковали авто на Херсонщине
В поселке Разлив Херсонской области российские захватчики 13 января атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, в результате чего ранения получили два человека.
Об этом Херсонская областная государственная администрация сообщила в телеграмме.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
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