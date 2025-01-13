Дрон РФ ударил по автомобилю в Сумской области — есть погибшая и раненый

13 января российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль, ехавший по территории Великописаревской общины Сумской области, в результате атаки погибла женщина, раненый мужчина.

Российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто на Сумщине

Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в Фейсбуке.

Установлено, что захватчики ударили беспилотником по автомобилю около 16:00 понедельника, 13 января.

В результате вражеской атаки ранения получили пассажиры — 65-летний мужчина и его 54-летняя жена. Женщина скончалась от полученных ранений по дороге в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Поделиться

Россияне атаковали авто на Херсонщине

В поселке Разлив Херсонской области российские захватчики 13 января атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, в результате чего ранения получили два человека.

Об этом Херсонская областная государственная администрация сообщила в телеграмме.

Пострадали два человека. В них минно-взрывные травмы и контузии. 61-летняя женщина получила обломочное ранение лица. У 63-летнего мужчины ранение ноги. Поделиться

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.