РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю

Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты применили более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и около 50 ракет разных типов. У них более 50 тысяч подсанкционных компонент со всего мира.

Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов в Россию недостаточно. Москва продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым атакует Украину.

Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов — это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает. Владимир Зеленский Президент Украины

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину в ночь на 5 января

Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.

Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.

ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.