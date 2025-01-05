РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю
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Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты применили более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов.

Главные тезисы

  • Россия активно обстреливает Украину, используя более 630 ударных дронов и 740 управляемых бомб.
  • Президент Зеленский подчеркивает необходимость усиления сотрудничества с партнерами по санкциям и поддержке воинов для защиты страны.
  • В Воздушных силах Украины зафиксирован сбивание 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей противника.
  • ПВО действовали активно в разных областях страны для отражения атак со стороны РФ, что позволило сбить значительное количество дронов.
  • Сотрудничество с международными партнерами по технической и военной поддержке является ключевым в защите Украины от российской агрессии.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и около 50 ракет разных типов. У них более 50 тысяч подсанкционных компонент со всего мира.

Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов в Россию недостаточно. Москва продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым атакует Украину.

Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов — это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину в ночь на 5 января

Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.

Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.

ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.

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