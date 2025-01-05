РФ запустила по Украине более 630 дронов и около 740 КАБов за последнюю неделю

Россия продолжает интенсивные обстрелы Украины. Только за последнюю неделю оккупанты применили более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов.
Главные тезисы
- Россия активно обстреливает Украину, используя более 630 ударных дронов и 740 управляемых бомб.
- Президент Зеленский подчеркивает необходимость усиления сотрудничества с партнерами по санкциям и поддержке воинов для защиты страны.
- В Воздушных силах Украины зафиксирован сбивание 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей противника.
- ПВО действовали активно в разных областях страны для отражения атак со стороны РФ, что позволило сбить значительное количество дронов.
- Сотрудничество с международными партнерами по технической и военной поддержке является ключевым в защите Украины от российской агрессии.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и около 50 ракет разных типов. У них более 50 тысяч подсанкционных компонент со всего мира.
Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов в Россию недостаточно. Москва продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым атакует Украину.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину в ночь на 5 января
Как отмечают военные, противник использовал 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей, запущенные по направлениям Брянск, Миллерово и Орел.
Для отражения атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:00 военные подтвердили сбитие 61 ударного дрона типа Shahed и других моделей.
ПВО активно действовали в регионах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Кроме того, локационно было потеряно 42 беспилотника-имитатора, использовавшихся противником.
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