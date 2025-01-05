РФ запустила по Україні понад 630 дронів та близько 740 КАБів за останній тиждень

Росія продовжує інтенсивні обстріли України. Лише за останній тиждень окупанти застосували понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Президент Володимир Зеленський зазначив, що впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У них понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

Зеленський наголосив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів в Росію недостатній. Москва продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою атакує Україну.

Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів — це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає. Володимир Зеленський Президент України

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну у ніч на 5 січня

Як зазначають військові, противник використав 103 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних моделей, запущені з напрямків Брянськ, Міллерово та Орел.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 військові підтвердили збиття 61 ударного дрона типу Shahed та інших моделей.

ППО активно діяли в регіонах Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, локаційно було втрачено 42 безпілотники-імітатори, що використовувалися противником.