Росія атакувала Чернігів балістикою — є загиблий та поранені

По передмістях Чернігова російська армія завдала масованого ракетного удару близько 17.00 3 січня. Попередньо відомо про одного загиблого і пошкоджені приватні будинки. Кількість поранених наразі складає 4 особи.

Росія вдарила ракетами по Чернігову

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

По околицях міста завдано групового ракетного удару.

Згодом Брижинський додав, що попередньо постраждала одна цивільна людина, отримали руйнування два приватні будинки.

Раніше Брижинський повідомив про вибух.

Вибух ракети на околицях міста. Залишайтеся в укриттях. Поширити

Згодом він поінформував і про ще один вибух.

Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині.

Пізніше Чернігівська ОВА повідомила про одного загиблого. Кількість поранених досягнула чотирьох.

Росія обстрілює Чернігівщину

Російські війська за минулу добу 2 січня здійснили 58 обстрілів з різних видів озброєння по прикордонню Чернігівської, частини Сумської та частини Харківської областей, унаслідок чого пролунав загалом 121 вибух.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Північ" у Фейсбуці.

У Чернігівській області під ворожим вогнем опинилися Карповичі, Янжулівка та Гута-Студенецька. Поширити

За попередніми даними, російська армія здійснила атаку по них із FPV-дронів та залучила скид НВП з БпЛА.