Росія атакувала Чернігів крилатою ракетою — є постраждалі

У Чернігові ввечері 6 листопада зафіксували вибух російської ракети на околиці міста, через це постраждало двоє людей.
Головні тези:
- Ввечері 6 листопада у Чернігові було зафіксовано вибух російської ракети, що призвело до двох постраждалих осіб.
- Постраждалі були доставлені в лікарню та отримали необхідну медичну допомогу.
Російські війська атакували ракетою Чернігів
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо, постраждала 1 людина.
Станом на 18.40 постраждало 2 людини.
Армія РФ обстріляла Чернігівську область
Російська армія обстріляла з мінометів 120 мм, зі ствольної артилерії та атакувала дронами Хрінівку, Олександрівку, Грем’яч, Красний Хутір. Зафіксовано 46 вибухів.
У селі Хотіївка через атаку дрона поранення дістав чоловік 1985 року народження, значно пошкоджено одне фермерське господарство.
У селі Костобобрів унаслідок удару зі ствольної артилерії двоє місцевих жителів дістали поранення. Окупанти пошкодили лінію електропередачі, знищили дві господарчі будівлі та два житлові будинки.
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