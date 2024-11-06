Росія атакувала Чернігів крилатою ракетою — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Чернігів крилатою ракетою — є постраждалі

Дмитро Брижинський
Ракета

У Чернігові ввечері 6 листопада зафіксували вибух російської ракети на околиці міста, через це постраждало двоє людей.

Головні тези:

  • Ввечері 6 листопада у Чернігові було зафіксовано вибух російської ракети, що призвело до двох постраждалих осіб.
  • Постраждалі були доставлені в лікарню та отримали необхідну медичну допомогу.

Російські війська атакували ракетою Чернігів

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо, постраждала 1 людина.

Станом на 18.40 постраждало 2 людини.

Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога.

Армія РФ обстріляла Чернігівську область

Російська армія обстріляла з мінометів 120 мм, зі ствольної артилерії та атакувала дронами Хрінівку, Олександрівку, Грем’яч, Красний Хутір. Зафіксовано 46 вибухів.

У селі Хотіївка через атаку дрона поранення дістав чоловік 1985 року народження, значно пошкоджено одне фермерське господарство.

У селі Костобобрів унаслідок удару зі ствольної артилерії двоє місцевих жителів дістали поранення. Окупанти пошкодили лінію електропередачі, знищили дві господарчі будівлі та два житлові будинки. 

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