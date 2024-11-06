Росія атакувала Чернігів крилатою ракетою — є постраждалі

У Чернігові ввечері 6 листопада зафіксували вибух російської ракети на околиці міста, через це постраждало двоє людей.

Російські війська атакували ракетою Чернігів

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо, постраждала 1 людина.

Станом на 18.40 постраждало 2 людини.

Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога. Поширити

Армія РФ обстріляла Чернігівську область

Російська армія обстріляла з мінометів 120 мм, зі ствольної артилерії та атакувала дронами Хрінівку, Олександрівку, Грем’яч, Красний Хутір. Зафіксовано 46 вибухів.

У селі Хотіївка через атаку дрона поранення дістав чоловік 1985 року народження, значно пошкоджено одне фермерське господарство.

У селі Костобобрів унаслідок удару зі ствольної артилерії двоє місцевих жителів дістали поранення. Окупанти пошкодили лінію електропередачі, знищили дві господарчі будівлі та два житлові будинки.