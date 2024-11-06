Россия атаковала Чернигов крылатой ракетой — есть пострадавшие

В Чернигове вечером 6 ноября зафиксировали взрыв российской ракеты на окраине города, из-за этого пострадали два человека.

Российские войска атаковали ракетой Чернигов

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города. Предварительно пострадал 1 человек.

По состоянию на 18.40 пострадали 2 человека.

Одна в тяжелом состоянии, другая имеет состояние средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Поделиться

Армия РФ обстреляла Черниговскую область

Российская армия обстреляла из минометов 120 мм, из ствольной артиллерии и атаковала дронами Хреновку, Александровку, Гремяч, Красный Хутор. Зафиксировано 46 взрывов.

В селе Хотиевка из-за атаки дрона ранения получил мужчина 1985 года рождения, значительно повреждено одно фермерское хозяйство.

В селе Костобобров в результате удара со ствольной артиллерии двое местных жителей получили ранения. Оккупанты повредили линию электропередачи, уничтожили два хозяйственных здания и два жилых дома.