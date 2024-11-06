Россия атаковала Чернигов крылатой ракетой — есть пострадавшие

В Чернигове вечером 6 ноября зафиксировали взрыв российской ракеты на окраине города, из-за этого пострадали два человека.
Главные тезисы
- Вечером 6 ноября в Чернигове произошел взрыв ракеты, вызванный атакой российской армии, два человека получили ранения.
- Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский подтвердил факт атаки российской ракетой на город и оказание медицинской помощи пострадавшим.
- Атака России на Чернигов и его окрестности стала поводом для обеспокоенности международного сообщества и требует жестких мер против действий РФ.
Российские войска атаковали ракетой Чернигов
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.
Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города. Предварительно пострадал 1 человек.
По состоянию на 18.40 пострадали 2 человека.
Армия РФ обстреляла Черниговскую область
Российская армия обстреляла из минометов 120 мм, из ствольной артиллерии и атаковала дронами Хреновку, Александровку, Гремяч, Красный Хутор. Зафиксировано 46 взрывов.
В селе Хотиевка из-за атаки дрона ранения получил мужчина 1985 года рождения, значительно повреждено одно фермерское хозяйство.
В селе Костобобров в результате удара со ствольной артиллерии двое местных жителей получили ранения. Оккупанты повредили линию электропередачи, уничтожили два хозяйственных здания и два жилых дома.
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