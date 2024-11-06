Россия атаковала Чернигов крылатой ракетой — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Чернигов крылатой ракетой — есть пострадавшие

Дмитрий Брижинский
Ракета
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В Чернигове вечером 6 ноября зафиксировали взрыв российской ракеты на окраине города, из-за этого пострадали два человека.

Главные тезисы

  • Вечером 6 ноября в Чернигове произошел взрыв ракеты, вызванный атакой российской армии, два человека получили ранения.
  • Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский подтвердил факт атаки российской ракетой на город и оказание медицинской помощи пострадавшим.
  • Атака России на Чернигов и его окрестности стала поводом для обеспокоенности международного сообщества и требует жестких мер против действий РФ.

Российские войска атаковали ракетой Чернигов

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Зафиксирован взрыв крылатой ракеты в окрестностях города. Предварительно пострадал 1 человек.

По состоянию на 18.40 пострадали 2 человека.

Одна в тяжелом состоянии, другая имеет состояние средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Армия РФ обстреляла Черниговскую область

Российская армия обстреляла из минометов 120 мм, из ствольной артиллерии и атаковала дронами Хреновку, Александровку, Гремяч, Красный Хутор. Зафиксировано 46 взрывов.

В селе Хотиевка из-за атаки дрона ранения получил мужчина 1985 года рождения, значительно повреждено одно фермерское хозяйство.

В селе Костобобров в результате удара со ствольной артиллерии двое местных жителей получили ранения. Оккупанты повредили линию электропередачи, уничтожили два хозяйственных здания и два жилых дома.

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