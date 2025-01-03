Россия атаковала Чернигов баллистикой — есть погибший и раненые

По пригородам Чернигова российская армия нанесла массированный ракетный удар около 17.00 3 января. Предварительно известно об одном погибшем и поврежденных частных домах. Количество пострадавших на данный момент достигло 4 человек.

Россия ударила ракетами по Чернигову

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

По окрестностям города нанесен групповой ракетный удар.

Впоследствии Брижинский добавил, что предварительно пострадал один гражданский человек, получили разрушение два частных дома.

Ранее Брыжинский сообщил о взрыве.

Взрыв ракеты в окрестностях города. Оставайтесь в укрытиях. Поделиться

Впоследствии он проинформировал и еще один взрыв.

Воздушные силы сообщали о скоростной цели на Черниговщине.

Позднее стало известно об одном погибшем. Количество раненых достигло 4 человек.

Россия обстреливает Черниговщину

Российские войска за минувшие сутки 2 января совершили 58 обстрелов из разных видов вооружения по приграничье Черниговской, части Сумской и части Харьковской областей, в результате чего произошел в общей сложности 121 взрыв.

Об этом сообщила прессслужба оперативного командования "Север" в Фейсбуке.

В Черниговской области под вражеским огнем оказались Карповичи, Янжуловка и Гута-Студенецкая. Поделиться

По предварительным данным, российская армия совершила атаку по ним с FPV-дронов и привлекла сброс НПП с БпЛА.