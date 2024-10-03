Российский дрон атаковал грузовик-газовоз на Черниговщине. Среди погибших есть ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал грузовик-газовоз на Черниговщине. Среди погибших есть ребенок

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
Грузовик
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Российская армия днем 3 октября нанесла удар по Черниговской области. Известно о трех погибших, среди них — 6-летний ребенок. Есть также раненые.

Главные тезисы

  • Российский дрон совершил удар по грузовику на Черниговщине, вызвав детонацию газа и пожары.
  • В результате нападения погибли трое, среди них — 6-летний ребенок, а также четверо ранены.
  • Местные правоохранительные органы и экстренные службы оказывают помощь раненым и транспортируют их в больницы.

Российский дрон атаковал грузовик на Черниговщине

По предварительным данным, россияне атаковали приграничья Корюковского района. Они попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. В результате удара баллоны с газом сдетонировали и загорелись жилые дома.

Уже известно о трех погибших, среди них — 6-летний ребенок.

Также известно о четверых раненых — 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Они были госпитализированы.

Двое детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Их состояние тяжелое.

Дрон РФ атаковал маршрутку в Черниговской области

22 марта около 14 часов в полицию поступила информация о том, что в приграничном Новгород-Северском районе вражеский беспилотник совершил атаку на маршрутный автобус с мирными людьми.

По предварительной информации, трое граждан получили травмы.

Известно, что местные жители возвращались с рынка в Семеновке через одно из пограничных деревень. Там гражданскую маршрутку атаковал русский дрон.

В настоящее время полицейские совместно с представителями экстренных служб оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в больницу.

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