Российский дрон атаковал грузовик-газовоз на Черниговщине. Среди погибших есть ребенок

Российская армия днем 3 октября нанесла удар по Черниговской области. Известно о трех погибших, среди них — 6-летний ребенок. Есть также раненые.
Главные тезисы
- Российский дрон совершил удар по грузовику на Черниговщине, вызвав детонацию газа и пожары.
- В результате нападения погибли трое, среди них — 6-летний ребенок, а также четверо ранены.
- Местные правоохранительные органы и экстренные службы оказывают помощь раненым и транспортируют их в больницы.
Российский дрон атаковал грузовик на Черниговщине
По предварительным данным, россияне атаковали приграничья Корюковского района. Они попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. В результате удара баллоны с газом сдетонировали и загорелись жилые дома.
Уже известно о трех погибших, среди них — 6-летний ребенок.
Также известно о четверых раненых — 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Они были госпитализированы.
Дрон РФ атаковал маршрутку в Черниговской области
22 марта около 14 часов в полицию поступила информация о том, что в приграничном Новгород-Северском районе вражеский беспилотник совершил атаку на маршрутный автобус с мирными людьми.
По предварительной информации, трое граждан получили травмы.
Известно, что местные жители возвращались с рынка в Семеновке через одно из пограничных деревень. Там гражданскую маршрутку атаковал русский дрон.
В настоящее время полицейские совместно с представителями экстренных служб оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в больницу.
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