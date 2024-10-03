Російський дрон атакував вантажівку-газовоз на Чернігівщині. Серед загиблих є дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував вантажівку-газовоз на Чернігівщині. Серед загиблих є дитина

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
Вантажівка

Російська армія вдень 3 жовтня завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина. Є також поранені.

Головні тези:

  • Російський дрон вдень 3 жовтня атакував вантажівку на Чернігівщині, що призвело до детонації газу та загоряння будинків.
  • У результаті нападу загинули троє людей, серед них є 6-річна дитина,
  • Місцеві правоохоронці та екстрені служби надають допомогу 4 пораненим і здійснюють їх транспортування до лікарень для медичного обстеження.

Російський дрон атакував вантажівку на Чернігівщині

За попередніми даними, росіяни атакували прикордоння Корюківського району. Вони поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. У результаті удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.

Вже відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

Також відомо про четверо поранених — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Вони були госпіталізовані.

Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Їх стан тяжкий.

Дрон РФ атакував маршрутку у Чернігівській області

22 березня близько 14-ї години до поліції надійшла інформація про те, що у прикордонному Новгород-Сіверському районі ворожий безпілотник здійснив атаку на маршрутний автобус з мирними людьми.

За попередньою інформацією, троє громадян зазнали травм.

Відомо, що місцеві мешканці поверталися з ринку в Семенівці через одне з прикордонних сіл. Там цивільну маршрутку атакував російський дрон.

Нині поліцейські спільно з представниками екстрених служб надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні.

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