Російський дрон атакував вантажівку-газовоз на Чернігівщині. Серед загиблих є дитина

Російська армія вдень 3 жовтня завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина. Є також поранені.

Російський дрон атакував вантажівку на Чернігівщині

За попередніми даними, росіяни атакували прикордоння Корюківського району. Вони поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. У результаті удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.

Вже відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

Також відомо про четверо поранених — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Вони були госпіталізовані.

Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Їх стан тяжкий. Поширити

Дрон РФ атакував маршрутку у Чернігівській області

22 березня близько 14-ї години до поліції надійшла інформація про те, що у прикордонному Новгород-Сіверському районі ворожий безпілотник здійснив атаку на маршрутний автобус з мирними людьми.

За попередньою інформацією, троє громадян зазнали травм.

Відомо, що місцеві мешканці поверталися з ринку в Семенівці через одне з прикордонних сіл. Там цивільну маршрутку атакував російський дрон.