Російський дрон атакував вантажівку-газовоз на Чернігівщині. Серед загиблих є дитина

Російська армія вдень 3 жовтня завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина. Є також поранені.
Головні тези:
- Російський дрон вдень 3 жовтня атакував вантажівку на Чернігівщині, що призвело до детонації газу та загоряння будинків.
- У результаті нападу загинули троє людей, серед них є 6-річна дитина,
- Місцеві правоохоронці та екстрені служби надають допомогу 4 пораненим і здійснюють їх транспортування до лікарень для медичного обстеження.
Російський дрон атакував вантажівку на Чернігівщині
За попередніми даними, росіяни атакували прикордоння Корюківського району. Вони поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. У результаті удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.
Вже відомо про трьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.
Також відомо про четверо поранених — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Вони були госпіталізовані.
Дрон РФ атакував маршрутку у Чернігівській області
22 березня близько 14-ї години до поліції надійшла інформація про те, що у прикордонному Новгород-Сіверському районі ворожий безпілотник здійснив атаку на маршрутний автобус з мирними людьми.
За попередньою інформацією, троє громадян зазнали травм.
Відомо, що місцеві мешканці поверталися з ринку в Семенівці через одне з прикордонних сіл. Там цивільну маршрутку атакував російський дрон.
Нині поліцейські спільно з представниками екстрених служб надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні.
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