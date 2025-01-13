Дрон РФ ударив по автівці на Сумщині — є загибла та поранений

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на авто на Сумщині

Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Встановлено, що загарбники вдарили безпілотником по автівці близько 16:00 понеділка, 13 січня.

Унаслідок ворожої атаки поранення дістали пасажири — 65-річний чоловік і його 54-річна дружина. Жінка померла від отриманих поранень дорогою до лікарні.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Поширити

Росіяни атакували авто на Херсонщині

У селищі Розлив Херсонської області російські загарбники 13 січня атакували з безпілотника цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Про це Херсонська обласна державна адміністрація повідомила у Телеграмі.

Постраждали двоє людей. В них — мінно-вибухові травми та контузії. 61-річна жінка дістала уламкове поранення обличчя. У 63-річного чоловіка — поранення ноги. Поширити

Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.