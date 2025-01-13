Дрон РФ ударив по автівці на Сумщині — є загибла та поранений

13 січня російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль, що їхав територією Великописарівської громади Сумської області, унаслідок атаки загинула жінка, поранений чоловік.
Головні тези:
- Російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль на Сумщині, що спричинило смерть однієї особи та поранення іншої.
- Внаслідок атаки у Сумській області загинула 54-річна жінка, а 65-річний чоловік отримав поранення.
- Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів у зв'язку з цією трагедією.
Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на авто на Сумщині
Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці.
Встановлено, що загарбники вдарили безпілотником по автівці близько 16:00 понеділка, 13 січня.
Унаслідок ворожої атаки поранення дістали пасажири — 65-річний чоловік і його 54-річна дружина. Жінка померла від отриманих поранень дорогою до лікарні.
Росіяни атакували авто на Херсонщині
У селищі Розлив Херсонської області російські загарбники 13 січня атакували з безпілотника цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.
Про це Херсонська обласна державна адміністрація повідомила у Телеграмі.
Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-