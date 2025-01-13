Дрон РФ ударив по автівці на Сумщині — є загибла та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон РФ ударив по автівці на Сумщині — є загибла та поранений

Сумська обласна прокуратура
Авто
Read in English

13 січня російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль, що їхав територією Великописарівської громади Сумської області, унаслідок атаки загинула жінка, поранений чоловік.

Головні тези:

  • Російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль на Сумщині, що спричинило смерть однієї особи та поранення іншої.
  • Внаслідок атаки у Сумській області загинула 54-річна жінка, а 65-річний чоловік отримав поранення.
  • Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів у зв'язку з цією трагедією.

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на авто на Сумщині

Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Встановлено, що загарбники вдарили безпілотником по автівці близько 16:00 понеділка, 13 січня.

Унаслідок ворожої атаки поранення дістали пасажири — 65-річний чоловік і його 54-річна дружина. Жінка померла від отриманих поранень дорогою до лікарні.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Росіяни атакували авто на Херсонщині

У селищі Розлив Херсонської області російські загарбники 13 січня атакували з безпілотника цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Про це Херсонська обласна державна адміністрація повідомила у Телеграмі.

Постраждали двоє людей. В них — мінно-вибухові травми та контузії. 61-річна жінка дістала уламкове поранення обличчя. У 63-річного чоловіка — поранення ноги.

Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ запустила по Україні понад 630 дронів та близько 740 КАБів за останній тиждень
Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні понад 630 дронів та близько 740 КАБів за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили всі дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну понад 100 дронами. Скільки збила ППО
Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну понад 100 дронами. Скільки збила ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?