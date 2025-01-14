Сили ППО збили 58 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 14 січня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, використовуючи 80 ударних дронів типу "Шахед". Запуски здійснювалися з чотирьох напрямків.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили здійснили успішну оборону, збивши 58 ударних дронів типу 'Шахед' під час масштабної атаки РФ.
- Британська розвідка вказує на значне зниження активності Росії у грудні 2024 року, порівняно з попереднім місяцем.
- З припущення розвідки, погодні умови можуть впливати на частоту та масштаб дронових атак РФ на Україну.
- Українські Повітряні сили збили 53% російських безпілотників під час атаки, деякі дрони були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби.
- Приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та майно громадян постраждали від атаки РФ, але попередньо жертв немає, надається допомога постраждалим.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
За інформацією Повітряних сил, з 18:30 13 січня противник атакував ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів. Запуски відбувалися з районів Міллерово, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.
Атаку відбивали засоби авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 14 січня підтверджено збиття 58 ударних дронів типу "Шахед" та інших безпілотників у таких областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.
Також відомо, що 21 ворожий безпілотник-імітатор був виведений з ладу без негативних наслідків для України.
Британська розвідка проаналізувала дронові атаки РФ по Україні
За даними розвідки, у грудні 2024 року Росія здійснила близько 1700 запусків ударних дронів різних типів по території України. Це менше, ніж у листопаді, коли кількість запусків досягла 2300.
Таким чином, уперше з березня-квітня 2024 року було зафіксовано зниження активності.
Британська розвідка припускає, що на це вплинули погодні умови. На це вказують періоди низької або відсутньої активності, які чергувалися з хвилями атак, під час яких запускалося понад 100 безпілотників за ніч.
Результати атак:
Українські Повітряні сили збили 53% російських безпілотників.
Інші дрони були виведені з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або відхилилися від курсу, не завдавши значної шкоди.
Британські аналітики зазначили, що на щомісячну кількість атак можуть впливати різні фактори, але, ймовірно, Росія зможе підтримувати рівень запусків щонайменше на рівні 1500 дронів на місяць.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-