Сили ППО збили 58 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 14 січня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, використовуючи 80 ударних дронів типу "Шахед". Запуски здійснювалися з чотирьох напрямків.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

За інформацією Повітряних сил, з 18:30 13 січня противник атакував ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів. Запуски відбувалися з районів Міллерово, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали засоби авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 14 січня підтверджено збиття 58 ударних дронів типу "Шахед" та інших безпілотників у таких областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Збиті безпілотники спричинили пошкодження на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Постраждали приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, а також майно громадян. Попередньо, жертв немає, а постраждалим надають допомогу. Поширити

Також відомо, що 21 ворожий безпілотник-імітатор був виведений з ладу без негативних наслідків для України.

Британська розвідка проаналізувала дронові атаки РФ по Україні

За даними розвідки, у грудні 2024 року Росія здійснила близько 1700 запусків ударних дронів різних типів по території України. Це менше, ніж у листопаді, коли кількість запусків досягла 2300.

Таким чином, уперше з березня-квітня 2024 року було зафіксовано зниження активності.

Британська розвідка припускає, що на це вплинули погодні умови. На це вказують періоди низької або відсутньої активності, які чергувалися з хвилями атак, під час яких запускалося понад 100 безпілотників за ніч.

Результати атак:

Українські Повітряні сили збили 53% російських безпілотників.

Інші дрони були виведені з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або відхилилися від курсу, не завдавши значної шкоди.