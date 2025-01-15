Армия РФ запустила по Украине более 40 ракет и около 70 дронов

15 января Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 40 ракет, включая баллистические, и более 70 ударных дронов. Целью агрессора являлись объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

Россия нанесла массированный удар по Украине 15 января

Очередной русский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было выпущено, не менее 30 уничтожено. За ночь было более 70 ударных дронов. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.

В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.

Именно сейчас защита Украины показывает, способна ли Европа и демократический мир останавливать войны надежно и надолго, резюмировал президент. Поделиться

Россия нанесла ракетный удар по Львовской области

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, во время утренней атаки на территории области зафиксировали вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сегодняшний день угрозы больше нет.

Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины, но Львов пока не пострадал.

Вражеский ударный беспилотник проник на территорию области. Он был ликвидирован силами ПВО. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

А уже во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 до 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами.

Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями, – написал Козицкий Поделиться

У поврежденного дома в селе Скнилов образовалась воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.