Армия РФ запустила по Украине более 40 ракет и около 70 дронов

15 января Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 40 ракет, включая баллистические, и более 70 ударных дронов. Целью агрессора являлись объекты энергетической и газовой инфраструктуры.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла массированный удар по Украине, выпустив более 40 ракет и более 70 ударных дронов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны и помощи от партнеров по производству систем ПВО и противоракет.
- В результате атаки по Львовской области были зафиксированы попадания в критическую инфраструктуру без пострадавших, но с разрушениями.
- Защита Украины показывает готовность Европы и демократического мира сражаться с агрессией и останавливать войны надежно и долго.
- Ситуация после массированной атаки имеет потенциально серьезные последствия для энергетических систем и инфраструктуры Украины.
Россия нанесла массированный удар по Украине 15 января
Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.
В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.
Россия нанесла ракетный удар по Львовской области
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, во время утренней атаки на территории области зафиксировали вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сегодняшний день угрозы больше нет.
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины, но Львов пока не пострадал.
Вражеский ударный беспилотник проник на территорию области. Он был ликвидирован силами ПВО. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.
А уже во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 до 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами.
У поврежденного дома в селе Скнилов образовалась воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.
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