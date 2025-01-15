Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской области

Утром 15 января Россия совершила масштабную ракетную атаку на территорию Украины. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры Львовской области.
Главные тезисы
- Россия ударила крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Львовщины, сообщил мэр Львова и глава Львовской ОВД.
- В Харькове также прозвучала серия взрывов, в результате чего повреждены несколько объектов.
- Польша подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по западу Украины и перевела средства ПВО в высшую готовность.
- Разрушения Львовщине и других областях Украины фиксируются, но без пострадавших.
- Жители попавших под удар РФ регионов призывают перейти к безопасным местам из-за возможности новых ракетных атак.
Россия нанесла ракетный удар по Львовской области
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, во время утренней атаки на территории области зафиксировали вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сегодняшний день угрозы больше нет.
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины, но Львов пока не пострадал.
Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что РФ ударила по региону крылатыми ракетами и беспилотником.
А уже во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 до 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами.
У поврежденного дома в селе Скнилов образовалась воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.
Что известно о новой массированной атаке РФ на Украину
В Харькове прогремела серия взрывов. По данным военных, в регионе были зафиксированы крылатые ракеты, а из Белгородской области РФ применили баллистические ракеты.
За несколько часов до тревоги Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Вражеские ракеты были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.
В Черкасской области и в окрестностях города работает ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях из-за приближающейся крылатой ракеты.
Польша подняла в воздух боевую авиацию из-за ударов РФ по объектам на западе Украины. Вооруженные силы Польши перевели средства ПВО и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксированы крылатые ракеты.
В Хмельницкой области фиксируют движение ракет в западном направлении. Глава Львовской ОВ Максим Козицкий призвал жителей перейти в безопасные места.
СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.
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