Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской области

Утром 15 января Россия совершила масштабную ракетную атаку на территорию Украины. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры Львовской области.

Россия нанесла ракетный удар по Львовской области

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, во время утренней атаки на территории области зафиксировали вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сегодняшний день угрозы больше нет.

Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины, но Львов пока не пострадал.

Впоследствии глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что РФ ударила по региону крылатыми ракетами и беспилотником.

Вражеский ударный беспилотник проник на территорию области. Он был ликвидирован силами ПВО. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы. Поделиться

А уже во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 до 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами.

Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями, — написал Козицкий Поделиться

У поврежденного дома в селе Скнилов образовалась воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.

Что известно о новой массированной атаке РФ на Украину

В Харькове прогремела серия взрывов. По данным военных, в регионе были зафиксированы крылатые ракеты, а из Белгородской области РФ применили баллистические ракеты.

За несколько часов до тревоги Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Вражеские ракеты были зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.