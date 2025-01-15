Росія атакувала енергетичну інфраструктуру на Львівщині

Вранці 15 січня Росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.
Головні тези:
- Росія вдарила крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі Львівщини, повідомив мер Львова та голова Львівської ОВА.
- У Харкові також пролунав серія вибухів, внаслідок чого пошкоджено кілька об'єктів.
- Польща підняла бойову авіацію через удари РФ по заході України та перевела засоби ППО у найвищу готовність.
- Наразі руйнування Львівщині та інших областях України фіксуються, але без постраждалих.
- Мешканці регіонів, які потрапили під удар РФ, закликають перейти до безпечних місць через можливість нових ракетних атак.
Росія завдала ракетного удару по Львівській області
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під час ранкової атаки на території області зафіксували ворожі крилаті ракети. Станом на зараз загрози більше немає.
Аварійні відключення електроенергії введені в низці регіонів України, але Львів наразі не постраждав.
Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що РФ вдарила по регіону крилатими ракетами та безпілотником.
А вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.
Біля пошкодженого будинку в селі Скнилів утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.
Що відомо про нову масовану атаку РФ на Україну
У Харкові пролунала серія вибухів. За даними військових, у регіоні було зафіксовано крилаті ракети, а з Бєлгородської області РФ застосували балістичні ракети.
За кілька годин до тривоги Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.
Ворожі ракети були зафіксовані в Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
У Черкаській області та на околицях міста працює ППО. Жителів закликали залишатися в укриттях через наближення крилатої ракети.
Польща підняла в повітря бойову авіацію через удари РФ по об’єктах на заході України. Збройні сили Польщі перевели засоби ППО та радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано крилаті ракети.
У Хмельницькій області фіксують рух ракет у західному напрямку. Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців перейти у безпечні місця.
ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій та Вінницькій областях.
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