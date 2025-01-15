Росія атакувала енергетичну інфраструктуру на Львівщині

Вранці 15 січня Росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.

Росія завдала ракетного удару по Львівській області

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під час ранкової атаки на території області зафіксували ворожі крилаті ракети. Станом на зараз загрози більше немає.

Аварійні відключення електроенергії введені в низці регіонів України, але Львів наразі не постраждав.

Згодом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що РФ вдарила по регіону крилатими ракетами та безпілотником.

Ворожий ударний безпілотник проник на територію області. Його було ліквідовано силами ППО. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано. Поширити

А вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями, - написав Козицький Поширити

Біля пошкодженого будинку в селі Скнилів утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

Що відомо про нову масовану атаку РФ на Україну

У Харкові пролунала серія вибухів. За даними військових, у регіоні було зафіксовано крилаті ракети, а з Бєлгородської області РФ застосували балістичні ракети.

За кілька годин до тривоги Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Ворожі ракети були зафіксовані в Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.