Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є поранені

Близько 21.00 російські війська завдали ударів по Запоріжжю шахедами. Станом на 22.30 відомо про двох поранених містян.
Головні тези:
- Російські війська атакували Запоріжжя шахедами о 21.00, є два поранених містянина.
- Начальник Запорізької ОВА підтвердив ворожу атаку.
- Необхідно негайно прийняти міжнародні заходи для зупинення агресії та захисту територіальної цілісності України.
Армія РФ атакує Запоріжжя: є поранені
Про ворожу атаку на місто повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ
Близько 16.00 8 січня у Запоріжжі пролунали вибухи — Росія завдала удару КАБами по центру міста.
О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.
Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!
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