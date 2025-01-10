Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Запоріжжя шахедами — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
шахед

Близько 21.00 російські війська завдали ударів по Запоріжжю шахедами. Станом на 22.30 відомо про двох поранених містян.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Запоріжжя шахедами о 21.00, є два поранених містянина.
  • Начальник Запорізької ОВА підтвердив ворожу атаку.
  • Необхідно негайно прийняти міжнародні заходи для зупинення агресії та захисту територіальної цілісності України.

Армія РФ атакує Запоріжжя: є поранені

Про ворожу атаку на місто повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених — 39-річного чоловіка та 56-річну жінку. Наразі медики доправляють їх у лікарню.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ

Близько 16.00 8 січня у Запоріжжі пролунали вибухи — Росія завдала удару КАБами по центру міста.

О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.

Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!

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