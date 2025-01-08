Росія атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя — є загиблий та поранені

Вдень 8 січня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог атакував промислове підприємство міста.
Головні тези:
- Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі, де загинула одна людина та поранені 30 осіб.
- Місцеві органи влади та рятувальні служби активно реагують на наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.
- Жителі Запоріжжя та прилеглих громад можуть стежити за оновленнями у новинах і залишатися в безпеці у разі загострення ситуації.
Росія атакувала Запоріжжя: що відомо
Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.
Про це о 15.49 повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом Федоров додав:
Повітряні сили України повідомляли про загрозу удару КАБами. Близько 16.15 у Запоріжжі пролунали повторні вибухи.
О 16.27 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести.
Станом на 17.00 30 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.
На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.
Армія РФ поцілила шахедом у багатоповерхівку у Запоріжжі
Ввечері 20 грудня Росія запустила шахеди по Україні. У Запоріжжі є руйнування та постраждалі.
Ворог атакував Запоріжжя та прифронтові громади дронами, виникла пожежа. Поранень зазнав чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги.
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