Росія атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя — є загиблий та поранені

Вдень 8 січня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог атакував промислове підприємство міста.

Росія атакувала Запоріжжя: що відомо

Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Про це о 15.49 повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом Федоров додав:

Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Поширити

Повітряні сили України повідомляли про загрозу удару КАБами. Близько 16.15 у Запоріжжі пролунали повторні вибухи.

О 16.27 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Станом на 17.00 30 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Армія РФ поцілила шахедом у багатоповерхівку у Запоріжжі

Ввечері 20 грудня Росія запустила шахеди по Україні. У Запоріжжі є руйнування та постраждалі.

Ворог атакував Запоріжжя та прифронтові громади дронами, виникла пожежа. Поранень зазнав чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.