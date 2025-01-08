Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья — есть погибший и раненые

Днем 8 января в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Враг атаковал промышленное предприятие города.
Главные тезисы
- Россия атаковала промышленное предприятие в Запорожье, погиб один человек и ранены 30.
- Местные органы власти и спасательные службы предпринимают меры по помощи пострадавшим.
- Жителям Запорожья и близлежащих общин важно оставаться в безопасности и следить за обновлениями в ситуации с нападением РФ.
Россия атаковала Запорожье: что известно
Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.
Об этом в 15:49 сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Впоследствии Федоров добавил:
Воздушные силы Украины сообщали об угрозе удара КАБами. Около 16:15 в Запорожье прозвучали повторные взрывы.
В 16:27 стало известно, что количество пострадавших возросло до шести.
По состоянию на 17.00 30 пострадавших в результате вражеской атаки в Запорожье доставлены в больницы областного центра.
На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.
Армия РФ попала шахедом в многоэтажку в Запорожье
Вечером 20 декабря Россия запустила шахматы по Украине. В Запорожье есть разрушения и пострадавшие.
Враг атаковал Запорожье и прифронтовые общины дронами, возник пожар. Ранения получил мужчина.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар. На место выехала бригада скорой помощи.
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