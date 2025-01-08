Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья — есть погибший и раненые

Днем 8 января в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Враг атаковал промышленное предприятие города.

Россия атаковала Запорожье: что известно

Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

Последствия атаки РФ на Запорожье

Об этом в 15:49 сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Впоследствии Федоров добавил:

Один человек погиб, еще трое ранены. Таковы предварительные последствия вражеского удара по Запорожью. Поделиться

Воздушные силы Украины сообщали об угрозе удара КАБами. Около 16:15 в Запорожье прозвучали повторные взрывы.

В 16:27 стало известно, что количество пострадавших возросло до шести.

Последствия атаки РФ на запорожье

По состоянию на 17.00 30 пострадавших в результате вражеской атаки в Запорожье доставлены в больницы областного центра.

На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.

Армия РФ попала шахедом в многоэтажку в Запорожье

Вечером 20 декабря Россия запустила шахматы по Украине. В Запорожье есть разрушения и пострадавшие.

Враг атаковал Запорожье и прифронтовые общины дронами, возник пожар. Ранения получил мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.