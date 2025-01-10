Россия атаковала Запорожье шахедами — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Запорожье шахедами — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
шахед
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Около 21.00 российские войска нанесли удары по Запорожью шахедами. По состоянию на 22.30 известно о двух раненых горожанах.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Запорожье шахедами, что привело к двум раненым горожанам.
  • Начальник Запорожской ОВА подтвердил вражескую атаку.
  • Срочно необходимо принять международные меры по прекращению агрессии России и защите территориальной целостности Украины.

Армия РФ атакует Запорожье: есть раненые

О вражеской атаке на город сообщил начальник запорожской ОВ Иван Федоров.

Россия продолжает атаковать Запорожье. Предварительно известно о двух раненых — 39-летнем мужчине и 56-летней женщине. В настоящее время медики доставляют их в больницу.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ

Около 16:00 8 января в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города.

В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.

Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью. Россия — страна-террорист!

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