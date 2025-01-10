Россия атаковала Запорожье шахедами — есть раненые

Около 21.00 российские войска нанесли удары по Запорожью шахедами. По состоянию на 22.30 известно о двух раненых горожанах.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Запорожье шахедами, что привело к двум раненым горожанам.
- Начальник Запорожской ОВА подтвердил вражескую атаку.
- Срочно необходимо принять международные меры по прекращению агрессии России и защите территориальной целостности Украины.
Армия РФ атакует Запорожье: есть раненые
О вражеской атаке на город сообщил начальник запорожской ОВ Иван Федоров.
В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ
Около 16:00 8 января в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города.
В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.
Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью. Россия — страна-террорист!
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