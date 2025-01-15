Росія масовано атакувала Україну ракетами — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Україну ракетами — що відомо

Повітряні Сили ЗСУ
Росія масовано атакувала Україну ракетами — що відомо

15 січня Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Перші вибухи пролунали у Харкові, а згодом повітряна тривога охопила всю країну.

Головні тези:

  • Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, використовуючи крилаті та балістичні ракети.
  • Польща підняла в повітря бойову авіацію через удари РФ по об’єктах на заході України.
  • ЗМІ повідомляють про вибухи та аварійні відключення світла у різних регіонах України через ракетну атаку.
  • Міністр енергетики України повідомив про введення обмежень у електропостачанні через російську атаку.
  • Українські сили ППО працюють у багатьох областях, спрямовуючи зусилля на захист критичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки РФ.

Що відомо про нову масовану атаку РФ на Україну

У Харкові пролунала серія вибухів. За даними військових, у регіоні було зафіксовано крилаті ракети, а з Бєлгородської області РФ застосували балістичні ракети.

За кілька годин до тривоги Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Ворожі ракети були зафіксовані в Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

  • У Черкаській області та на околицях міста працює ППО. Жителів закликали залишатися в укриттях через наближення крилатої ракети.

  • Польща підняла в повітря бойову авіацію через удари РФ по об’єктах на заході України. Збройні сили Польщі перевели засоби ППО та радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності.

  • Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано крилаті ракети.

  • У Хмельницькій області фіксують рух ракет у західному напрямку. Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців перейти у безпечні місця.

  • ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій та Вінницькій областях.

ДТЕК інформує про екстрені відключення світла у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Також вибухи пролунали в Івано-Франківській області. У Львівській області працює ППО.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті прильотів не зафіксовано, ППО ефективно працює в області.

Повітряна тривога триває, українські сили ППО працюють у багатьох регіонах, зокрема в західних областях. Превентивні заходи енергетиків спрямовані на зниження ризиків ураження критичної інфраструктури.

В Україні вводять обмеження електропостачання через атаку РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що оператор системи передачі вводить превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою.

Ворог не припиняє тероризувати українців. У зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження.

Укренерго уточнило, що через масовану ракетну атаку аварійні відключення уже застосували Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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