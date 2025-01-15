Росія масовано атакувала Україну ракетами — що відомо

15 січня Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Перші вибухи пролунали у Харкові, а згодом повітряна тривога охопила всю країну.
Головні тези:
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, використовуючи крилаті та балістичні ракети.
- Польща підняла в повітря бойову авіацію через удари РФ по об’єктах на заході України.
- ЗМІ повідомляють про вибухи та аварійні відключення світла у різних регіонах України через ракетну атаку.
- Міністр енергетики України повідомив про введення обмежень у електропостачанні через російську атаку.
- Українські сили ППО працюють у багатьох областях, спрямовуючи зусилля на захист критичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки РФ.
Що відомо про нову масовану атаку РФ на Україну
У Харкові пролунала серія вибухів. За даними військових, у регіоні було зафіксовано крилаті ракети, а з Бєлгородської області РФ застосували балістичні ракети.
За кілька годин до тривоги Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.
Ворожі ракети були зафіксовані в Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
У Черкаській області та на околицях міста працює ППО. Жителів закликали залишатися в укриттях через наближення крилатої ракети.
Польща підняла в повітря бойову авіацію через удари РФ по об’єктах на заході України. Збройні сили Польщі перевели засоби ППО та радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано крилаті ракети.
У Хмельницькій області фіксують рух ракет у західному напрямку. Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців перейти у безпечні місця.
ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій та Вінницькій областях.
ДТЕК інформує про екстрені відключення світла у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Також вибухи пролунали в Івано-Франківській області. У Львівській області працює ППО.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті прильотів не зафіксовано, ППО ефективно працює в області.
В Україні вводять обмеження електропостачання через атаку РФ
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що оператор системи передачі вводить превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою.
Укренерго уточнило, що через масовану ракетну атаку аварійні відключення уже застосували Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
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