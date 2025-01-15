Росія масовано атакувала Україну ракетами — що відомо

15 січня Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Перші вибухи пролунали у Харкові, а згодом повітряна тривога охопила всю країну.

Що відомо про нову масовану атаку РФ на Україну

У Харкові пролунала серія вибухів. За даними військових, у регіоні було зафіксовано крилаті ракети, а з Бєлгородської області РФ застосували балістичні ракети.

За кілька годин до тривоги Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Ворожі ракети були зафіксовані в Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

У Черкаській області та на околицях міста працює ППО. Жителів закликали залишатися в укриттях через наближення крилатої ракети.

Польща підняла в повітря бойову авіацію через удари РФ по об’єктах на заході України. Збройні сили Польщі перевели засоби ППО та радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано крилаті ракети.

У Хмельницькій області фіксують рух ракет у західному напрямку. Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців перейти у безпечні місця.

ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій та Вінницькій областях.

ДТЕК інформує про екстрені відключення світла у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Також вибухи пролунали в Івано-Франківській області. У Львівській області працює ППО.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті прильотів не зафіксовано, ППО ефективно працює в області.

Повітряна тривога триває, українські сили ППО працюють у багатьох регіонах, зокрема в західних областях. Превентивні заходи енергетиків спрямовані на зниження ризиків ураження критичної інфраструктури. Поширити

В Україні вводять обмеження електропостачання через атаку РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що оператор системи передачі вводить превентивні обмеження електропостачання у зв’язку з російською ракетною атакою.

Ворог не припиняє тероризувати українців. У зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Поширити