Атака на Кривий РІг. Повітряні сили ЗСУ збили 3 російських ракети

Сили оборони України збили три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К», якими Росія атакувала Кривий Ріг о 14:10 9 січня.
Головні тези:
- Українські Повітряні сили збили три російські ракети, направлені на Кривий Ріг.
- Атака відбулася о 14.10 9 січня.
ПС ЗСУ збили 3 російських ракети
Вдень 9 січня Росія атакувала Кривий Ріг трьома ракетами “Іскандер”.
Всі ворожі повітряні цілі були знищені українською ППО.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та інших безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.
24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. За даними Повітряних сил, безпілотники запускали з районів російських міст Міллерово, Ор ел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
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