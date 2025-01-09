Атака на Кривий РІг. Повітряні сили ЗСУ збили 3 російських ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака на Кривий РІг. Повітряні сили ЗСУ збили 3 російських ракети

Повітряні Сили ЗСУ
ракета

Сили оборони України збили три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К», якими Росія атакувала Кривий Ріг о 14:10 9 січня.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили збили три російські ракети, направлені на Кривий Ріг.
  • Атака відбулася о 14.10 9 січня.

ПС ЗСУ збили 3 російських ракети

Вдень 9 січня Росія атакувала Кривий Ріг трьома ракетами “Іскандер”.

Всі ворожі повітряні цілі були знищені українською ППО.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 09:00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та інших безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок падіння збитих дронів пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. За даними Повітряних сил, безпілотники запускали з районів російських міст Міллерово, Ор ел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Для відбиття атаки залучили авіацію, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

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