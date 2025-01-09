Атака на Кривой Рог. Воздушные силы ВСУ сбили 3 российских ракеты

Силы обороны Украины сбили три крылатых ракеты наземного базирования «Искандер-К», которыми Россия атаковала Кривой Рог в 14:10 9 января.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сбили три российские ракеты, направленные на Кривой Рог, защищая территориальную целостность страны.
- Украинские военные раскрыли детали атаки РФ на Украину, подчеркнув уничтожение вражеских воздушных целей и предотвращение угрозы.
- Атака на Кривой Рог стала свидетельством готовности и эффективности украинских вооруженных сил в обеспечении безопасности страны.
ВС ВСУ сбили 3 российских ракеты
Днем 9 января Россия атаковала Кривой Рог тремя ракетами "Искандер".
Все вражеские воздушные цели были уничтожены украинским ПВО.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 46 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате падения сбитых дронов повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях. По данным Воздушных сил, беспилотники запускали из районов российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.
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