Атака на Кривой Рог. Воздушные силы ВСУ сбили 3 российских ракеты

Силы обороны Украины сбили три крылатых ракеты наземного базирования «Искандер-К», которыми Россия атаковала Кривой Рог в 14:10 9 января.

ВС ВСУ сбили 3 российских ракеты

Днем 9 января Россия атаковала Кривой Рог тремя ракетами "Искандер".

Все вражеские воздушные цели были уничтожены украинским ПВО.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 46 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате падения сбитых дронов повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях. По данным Воздушных сил, беспилотники запускали из районов российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.