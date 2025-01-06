Силы ПВО сбили две ракеты и 79 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 6 января Россия совершила масштабную атаку на Украину, запустив две ракеты и более 120 беспилотников. Противовоздушная оборона Украины смогла уничтожить 81 воздушную цель.
Главные тезисы
- Воздушная оборона Украины сбила две ракеты и 79 беспилотников Shahed во время атаки России на Украину.
- Украинские воздушные силы задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы для отражения атаки РФ.
- Российские обстрелы повредили контактную сеть железной дороги на Киевщине, но движение поездов возобновлено с определенными задержками.
- В результате обстрела повреждены здания предприятий и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Киевской областях.
- Укрзализныця уже возобновила контактную сеть и движение поездов, однако некоторые рейсы могут следовать с задержками из-за вражеских обстрелов.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, при ударе враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с южного направления;
128 беспилотников типа Shahed и имитаторов, которые запускали по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.
Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра были сбиты две ракеты Х-59, 79 ударных дронов типа Shahed и других моделей. Также 49 беспилотников-имитаторов потеряли локацию без негативных последствий.
Из-за падения обломков вражеских дронов получили повреждения здания предприятий, учреждений и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Киевской областях.
Воздушные силы сообщают, что пока данных о жертвах или пострадавших нет.
В результате обстрела россиян повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области
Как сообщили в Укрзализныце, в Киевской области в результате российских обстрелов была повреждена контактная сеть железной дороги. Железнодорожники уже возобновили движение поездов по участку, однако некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками.
Впоследствии в Укрзализныце сообщили, что железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети железной дороги в Киевской области.
Движение поездов по участку открыто, но некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками.
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