Силы ПВО сбили две ракеты и 79 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 6 января Россия совершила масштабную атаку на Украину, запустив две ракеты и более 120 беспилотников. Противовоздушная оборона Украины смогла уничтожить 81 воздушную цель.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, при ударе враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с южного направления;

128 беспилотников типа Shahed и имитаторов, которые запускали по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра были сбиты две ракеты Х-59, 79 ударных дронов типа Shahed и других моделей. Также 49 беспилотников-имитаторов потеряли локацию без негативных последствий.

Из-за падения обломков вражеских дронов получили повреждения здания предприятий, учреждений и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Киевской областях.

Воздушные силы сообщают, что пока данных о жертвах или пострадавших нет.

В результате обстрела россиян повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области

Как сообщили в Укрзализныце, в Киевской области в результате российских обстрелов была повреждена контактная сеть железной дороги. Железнодорожники уже возобновили движение поездов по участку, однако некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками.

В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Железнодорожники уже работают над ее восстановлением. Поделиться

Впоследствии в Укрзализныце сообщили, что железнодорожники завершили восстановление поврежденной в результате вражеского обстрела контактной сети железной дороги в Киевской области.

Движение поездов по участку открыто, но некоторые рейсы могут до сих пор следовать с задержками.