Армия РФ атаковала Украину более 70 БПЛА. Сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Украину более 70 БПЛА. Сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
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По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи на 2 января преступная армия РФ выпустила по Украине 72 беспилотника типа Shahed и другие.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила атаку 72 беспилотников российской армии, сбив 47 вражеских дронов.
  • Дроны были запущены из различных городов России, таких как Брянск, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.
  • Подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов в пределах различных областей Украины.
  • Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.
  • В ночь на 2 января в Киеве  была объявлена воздушная тревога из-за дроновой атаки российских оккупантов.

Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки российских оккупантов

Отмечается, что подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов.

Военные преступники армии РФ запускали дроны из Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

В отражении вражеской атаки участвовали авиация, зенитно-ракетные подразделения, РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.

По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 47 беспилотников в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской и других областей. Еще 24 дрона были локационно потеряны без негативных последствий. Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины, — говорится в сообщении.

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дроновой атаки российских окупантов

В ночь на 2 января 2025 г. в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал дрон, летящий в направлении столицы.

Сигнал тревоги в столице раздался в 03:36. Сначала не было официальной информации, в чем причина, но через несколько минут военные проинформировали украинцев.

В Киевской области слышна стрельба. Силы ПВО сбивают ударные дроны россиян.

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