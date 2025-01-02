По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи на 2 января преступная армия РФ выпустила по Украине 72 беспилотника типа Shahed и другие.

Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки российских оккупантов

Отмечается, что подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов.

Военные преступники армии РФ запускали дроны из Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

В отражении вражеской атаки участвовали авиация, зенитно-ракетные подразделения, РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.

По состоянию на 08:30 подтверждено избиение 47 беспилотников в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской и других областей. Еще 24 дрона были локационно потеряны без негативных последствий. Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины, — говорится в сообщении. Поделиться

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дроновой атаки российских окупантов

В ночь на 2 января 2025 г. в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал дрон, летящий в направлении столицы.

Сигнал тревоги в столице раздался в 03:36. Сначала не было официальной информации, в чем причина, но через несколько минут военные проинформировали украинцев.

В Киевской области слышна стрельба. Силы ПВО сбивают ударные дроны россиян.