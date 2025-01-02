По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи на 2 января преступная армия РФ выпустила по Украине 72 беспилотника типа Shahed и другие.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила атаку 72 беспилотников российской армии, сбив 47 вражеских дронов.
- Дроны были запущены из различных городов России, таких как Брянск, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.
- Подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов в пределах различных областей Украины.
- Один из запущенных дронов до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.
- В ночь на 2 января в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за дроновой атаки российских оккупантов.
Что известно о результатах работы ПВО во время ночной дроновой атаки российских оккупантов
Отмечается, что подразделениям ПВО удалось сбить 47 вражеских дронов.
Военные преступники армии РФ запускали дроны из Брянска, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.
В отражении вражеской атаки участвовали авиация, зенитно-ракетные подразделения, РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил.
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дроновой атаки российских окупантов
В ночь на 2 января 2025 г. в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал дрон, летящий в направлении столицы.
Сигнал тревоги в столице раздался в 03:36. Сначала не было официальной информации, в чем причина, но через несколько минут военные проинформировали украинцев.
В Киевской области слышна стрельба. Силы ПВО сбивают ударные дроны россиян.
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