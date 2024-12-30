Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали Украину 43 ударными дронами. Половина из них была уничтожена украинскими силами противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- В ночь на 30 декабря российские войска атаковали Украину 43 ударными дронами, половину из которых уничтожили украинские силы ПВО.
- В ходе боев в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях был сбит 21 ударный дрон "Шахед" и беспилотники-имитаторы.
- Последствия атаки РФ на Украину привели к материальному ущербу в хозяйствах и повреждениям домов, но погибших и пострадавших нет.
- Одесская и Харьковская области подверглись наибольшим атакам, в результате которых были повреждены частные дома и жилые здания.
- Власти регионов активно работают над восстановлением поврежденных объектов и документированием последствий атаки РФ, повлекшей нарушение мира в регионе.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, с 19:00 29 декабря по 09:00 30 декабря враг запустил 43 ударных дрона, включая "Шахеды" и беспилотники других типов, из района Приморско-Ахтарска.
Украинские подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы уничтожили 21 ударный дрон "Шахед" и беспилотники-имитаторы в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Также еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
Во время работы ПВО в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома граждан.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью российские войска атаковали регион ударными беспилотниками.
Предварительно погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы, а стражи порядка документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Чугуевском районе дроны попали в двух местах:
на открытой территории вблизи автодороги,
в хозяйственное сооружение на территории частного домовладения, где возник пожар, оперативно ликвидирован спасателями.
В Харьковском районе обломки дрона "Шахед" упали в лесополосе на открытой территории.
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