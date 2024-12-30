Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Read in English
Читати українською

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали Украину 43 ударными дронами. Половина из них была уничтожена украинскими силами противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • В ночь на 30 декабря российские войска атаковали Украину 43 ударными дронами, половину из которых уничтожили украинские силы ПВО.
  • В ходе боев в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях был сбит 21 ударный дрон "Шахед" и беспилотники-имитаторы.
  • Последствия атаки РФ на Украину привели к материальному ущербу в хозяйствах и повреждениям домов, но погибших и пострадавших нет.
  • Одесская и Харьковская области подверглись наибольшим атакам, в результате которых были повреждены частные дома и жилые здания.
  • Власти регионов активно работают над восстановлением поврежденных объектов и документированием последствий атаки РФ, повлекшей нарушение мира в регионе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, с 19:00 29 декабря по 09:00 30 декабря враг запустил 43 ударных дрона, включая "Шахеды" и беспилотники других типов, из района Приморско-Ахтарска.

Украинские подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы уничтожили 21 ударный дрон "Шахед" и беспилотники-имитаторы в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Также еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Во время работы ПВО в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома граждан.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью российские войска атаковали регион ударными беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей.

Предварительно погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы, а стражи порядка документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Чугуевском районе дроны попали в двух местах:

  • на открытой территории вблизи автодороги,

  • в хозяйственное сооружение на территории частного домовладения, где возник пожар, оперативно ликвидирован спасателями.

В Харьковском районе обломки дрона "Шахед" упали в лесополосе на открытой территории.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 13 дронов во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили все дроны во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?