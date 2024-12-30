Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 30 декабря российские войска атаковали Украину 43 ударными дронами. Половина из них была уничтожена украинскими силами противовоздушной обороны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, с 19:00 29 декабря по 09:00 30 декабря враг запустил 43 ударных дрона, включая "Шахеды" и беспилотники других типов, из района Приморско-Ахтарска.

Украинские подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы уничтожили 21 ударный дрон "Шахед" и беспилотники-имитаторы в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Также еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Во время работы ПВО в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома граждан.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью российские войска атаковали регион ударными беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. Поделиться

Предварительно погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы, а стражи порядка документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Чугуевском районе дроны попали в двух местах:

на открытой территории вблизи автодороги,

в хозяйственное сооружение на территории частного домовладения, где возник пожар, оперативно ликвидирован спасателями.