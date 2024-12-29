Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли удары по Украине, запустив шесть ракет С-300/С-400 и 10 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили почти все беспилотники врага.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник выпустил шесть управляемых зенитных ракет С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областях.

Кроме того, оккупанты атаковали 10 дронами-камикадзе типа "Shahed" и другими беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма.

Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно сбили 9 ударных дронов, среди которых "Shahed" и другие модели.

Все были уничтожены в небе над Николаевской областью.

Российские войска атаковали дронами Николаевскую область

Как отмечается, в ночь на 29 декабря, около 00:50, враг нанес удар дронами по Черноморской общине. Один из беспилотников попал в неиспользовавшееся здание.

Из-за падения обломков произошел пожар в административном здании на объекте энергетической инфраструктуры, который спасатели быстро ликвидировали, — сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким. Поделиться

В результате атаки пострадал 49-летний работник предприятия. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 28 декабря в 23:40 россияне атаковали "Шахедами" Очаков.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.