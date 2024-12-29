Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли удары по Украине, запустив шесть ракет С-300/С-400 и 10 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили почти все беспилотники врага.
Главные тезисы
- Ночью на 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину шестью ракетами С-300/С-400 и 10 ударными дронами.
- Силы ПВО успешно сбили почти все беспилотники врага, включая 9 шахедов, выпущенных из временно оккупированного Крыма.
- Российские военные атаковали дронами Николаевскую область, что повлекло за собой пожар на объекте энергетической инфраструктуры и ранения работника.
- Пожары в результате падения обломков сбитых дронов также стали причиной уничтожения хозяйственных построек и дома для отдыхающих в Очакове.
- Военные подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно осуществили защиту Украины от атаки РФ.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, противник выпустил шесть управляемых зенитных ракет С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областях.
Кроме того, оккупанты атаковали 10 дронами-камикадзе типа "Shahed" и другими беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма.
Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно сбили 9 ударных дронов, среди которых "Shahed" и другие модели.
Все были уничтожены в небе над Николаевской областью.
Российские войска атаковали дронами Николаевскую область
Как отмечается, в ночь на 29 декабря, около 00:50, враг нанес удар дронами по Черноморской общине. Один из беспилотников попал в неиспользовавшееся здание.
В результате атаки пострадал 49-летний работник предприятия. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Также 28 декабря в 23:40 россияне атаковали "Шахедами" Очаков.
Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
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