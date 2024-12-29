Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли удары по Украине, запустив шесть ракет С-300/С-400 и 10 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили почти все беспилотники врага.

Главные тезисы

  • Ночью на 29 декабря российские оккупанты атаковали Украину шестью ракетами С-300/С-400 и 10 ударными дронами.
  • Силы ПВО успешно сбили почти все беспилотники врага, включая 9 шахедов, выпущенных из временно оккупированного Крыма.
  • Российские военные атаковали дронами Николаевскую область, что повлекло за собой пожар на объекте энергетической инфраструктуры и ранения работника.
  • Пожары в результате падения обломков сбитых дронов также стали причиной уничтожения хозяйственных построек и дома для отдыхающих в Очакове.
  • Военные подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно осуществили защиту Украины от атаки РФ.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, противник выпустил шесть управляемых зенитных ракет С-300/С-400 с территории Белгородской области по Курской и Сумской областях.

Кроме того, оккупанты атаковали 10 дронами-камикадзе типа "Shahed" и другими беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма.

Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы успешно сбили 9 ударных дронов, среди которых "Shahed" и другие модели.

Все были уничтожены в небе над Николаевской областью.

Российские войска атаковали дронами Николаевскую область

Как отмечается, в ночь на 29 декабря, около 00:50, враг нанес удар дронами по Черноморской общине. Один из беспилотников попал в неиспользовавшееся здание.

Из-за падения обломков произошел пожар в административном здании на объекте энергетической инфраструктуры, который спасатели быстро ликвидировали, — сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

В результате атаки пострадал 49-летний работник предприятия. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 28 декабря в 23:40 россияне атаковали "Шахедами" Очаков.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

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