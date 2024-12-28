Украина получит от Греции 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow для использования в системах ПВО.
Главные тезисы
- Украина получит от Греции 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow для использования в системах ПВО.
- Ракеты Sea Sparrow являются зенитными ракетами ближнего действия американского производства.
- Сотрудничество между Украиной и Грецией включает военную помощь, экономическое партнерство и обучение украинских пилотов.
Что известно о передаче Греции Украине ракет Sea Sparrow
Власти Греции одобрили передачу Украине 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые были на вооружении ВМС и ВВС страны за последние 40 лет.
По новым военным стандартам греческие военные считают эти ракеты устаревшими для нужд обороны.
Передача зенитных ракет является частью более широкой военной помощи, включающей артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.
Что известно о ракетах Sea Sparrow
Sea Sparrow — это зенитные ракеты ближнего действия американского производства. Украина располагает необходимыми для них пусковыми установками. Речь идет о так называемых системах FrankenSAM. Известно, что Украина смогла адаптировать свои ЗРК Бук-М1 для запуска ракет RIM-7 по воздушным целям.
Украина больше заинтересована в греческих системах ПВО С-300. Однако греческая сторона не раз отказывала, ссылаясь на то, что у нее нет надежных вариантов замены.
Украина подписала безопасное соглашение с Грецией внутри октября, согласно которому последняя будет участвовать в обучении украинских пилотов управлению западными истребителями.
Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессоры к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.
Также Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.
До этого Греция передавала нашей стране боеприпасы, боевые машины пехоты и другую военную помощь.
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