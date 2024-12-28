Греция передаст Украине несколько десятков ракет для ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Греция передаст Украине несколько десятков ракет для ПВО

Флаг Греции
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Источник:  Ekathimerini

Украина получит от Греции 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow для использования в системах ПВО.

Главные тезисы

  • Украина получит от Греции 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow для использования в системах ПВО.
  • Ракеты Sea Sparrow являются зенитными ракетами ближнего действия американского производства.
  • Сотрудничество между Украиной и Грецией включает военную помощь, экономическое партнерство и обучение украинских пилотов.

Что известно о передаче Греции Украине ракет Sea Sparrow

Власти Греции одобрили передачу Украине 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, которые были на вооружении ВМС и ВВС страны за последние 40 лет.

По новым военным стандартам греческие военные считают эти ракеты устаревшими для нужд обороны.

Греция одобрила передачу Украине 24 зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow
ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Передача зенитных ракет является частью более широкой военной помощи, включающей артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.

Что известно о ракетах Sea Sparrow

Sea Sparrow — это зенитные ракеты ближнего действия американского производства. Украина располагает необходимыми для них пусковыми установками. Речь идет о так называемых системах FrankenSAM. Известно, что Украина смогла адаптировать свои ЗРК Бук-М1 для запуска ракет RIM-7 по воздушным целям.

Украина больше заинтересована в греческих системах ПВО С-300. Однако греческая сторона не раз отказывала, ссылаясь на то, что у нее нет надежных вариантов замены.

Украина подписала безопасное соглашение с Грецией внутри октября, согласно которому последняя будет участвовать в обучении украинских пилотов управлению западными истребителями.

Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессоры к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Также Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.

До этого Греция передавала нашей стране боеприпасы, боевые машины пехоты и другую военную помощь.

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