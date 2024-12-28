Греція передасть Україні кілька десятків ракет для ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Греція передасть Україні кілька десятків ракет для ППО

Прапор Греції
Джерело:  Ekathimerini

Україна отримає від Греції 24 ракети RIM-7 Sea Sparrow для використання у системах ППО. 

Головні тези:

  • Україна отримає від Греції 24 ракети RIM-7 Sea Sparrow для використання в системах ППО.
  • Передача ракет є частиною ширшої військової допомоги, яка включає артилерійські снаряди та зброю.
  • Є угода про економічне партнерство та співпрацю у сфері безпеки між Україною та Грецією.

Що відомо про передачу Грецію Україні ракет Sea Sparrow

Влада Греції схвалила передачу Україні 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, які були на озброєнні ВМС і ВПС країни протягом останніх 40 років.

Наразі за новими військовими стандартами грецькі військові вважають ці ракети застарілими для потреб оборони.

Греція схвалила передачу Україні 24 зенітних ракет RIM-7 Sea Sparrow
ракети RIM-7 Sea Sparrow

Передача зенітних ракет є частиною ширшої військової допомоги, яка включає артилерійські снаряди, зброю і боєприпаси.

Що відомо про ракети Sea Sparrow

Sea Sparrow — це зенітні ракети ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні для них пускові установки. Йдеться про так звані системи FrankenSAM. Відомо, що Україна змогла адаптувати свої ЗРК "Бук-М1" для запуску ракет RIM-7 по повітряних цілях.

Україна була більше зацікавлена в грецьких системах ППО С-300. Однак грецька сторона неодноразово відмовляла, посилаючись на те, що в неї немає надійних варіантів заміни.

Україна підписала безпекову угоду з Грецією всередині жовтня, відповідно до якої, остання братиме участь у навчанні українських пілотів керуванню західними винищувачами.

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Також Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.

До цього Греція передавала нашій країні боєприпаси, бойові машини піхоти та іншу військову допомогу.

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