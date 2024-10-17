Україна підписала безпекову угоду з Грецією — що вона передбачає

17 жовтня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Головні тези:
- Угода передбачає надання Грецією додаткових ресурсів для підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.
- Серед пунктів угоди - економічне партнерство, співпраця у сфері безпеки, підтримка санкцій проти РФ та взаємодія в галузях культури та освіти.
- Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.
- Україна уклала двосторонні угоди з рядом країн, включаючи Велику Британію, Німеччину, Японію, ЄС та інші, для забезпечення своєї безпеки.
- Підписана угода є частиною виконання Спільної декларації G7 та підкреслює важливість співробітництва між Україною та Грецією у контексті геополітичної ситуації.
Що передбачає угода України з Грецією
Як зазначається, разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.
Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.
Також Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.
Документ підписаний на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
Гарантії безпеки України
Загалом Україна уклала вже 27 двосторонніх угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.
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