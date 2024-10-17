Україна підписала безпекову угоду з Грецією — що вона передбачає

17 жовтня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Що передбачає угода України з Грецією

Як зазначається, разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.

Фото — president.gov.ua

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Фото — president.gov.ua

Також Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру.

Документ підписаний на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

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