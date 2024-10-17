Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией — что она предусматривает

17 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и Грецией включает в себя обмен ресурсами для обучения украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.
- Партнерство также охватывает экономическое сотрудничество, поддержку санкций против РФ, реконструкцию Украины, а также развитие в областях культуры, образования и искусства.
- Греция выражает поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе и НАТО.
- Соглашение подписано в соответствии с Совместной декларацией G7, и Украина уже заключила 27 двусторонних соглашений о безопасности с различными странами и общностями, включая США и ЕС.
- Документ предусматривает участие Греции в восстановлении и реконструкции Украины, поддержку независимости и ввод государства-агрессора к ответственности.
Что предусматривает соглашение Украины с Грецией
Как отмечается, вместе с партнерами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.
Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессоры к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.
Также Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.
Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Гарантии безопасности Украины
В целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией.
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