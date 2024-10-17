Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией — что она предусматривает

17 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Что предусматривает соглашение Украины с Грецией

Как отмечается, вместе с партнерами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.

Фото — president.gov.ua

Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессоры к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Фото — president.gov.ua

Также Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.

Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

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