Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией — что она предусматривает
Категория
Украина
Дата публикации

Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией — что она предусматривает

Офис Президента Украины
Украина подписала соглашение о безопасности с Грецией — что она предусматривает
Читати українською

17 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Главные тезисы

  • Соглашение между Украиной и Грецией включает в себя обмен ресурсами для обучения украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.
  • Партнерство также охватывает экономическое сотрудничество, поддержку санкций против РФ, реконструкцию Украины, а также развитие в областях культуры, образования и искусства.
  • Греция выражает поддержку будущего членства Украины в Европейском союзе и НАТО.
  • Соглашение подписано в соответствии с Совместной декларацией G7, и Украина уже заключила 27 двусторонних соглашений о безопасности с различными странами и общностями, включая США и ЕС.
  • Документ предусматривает участие Греции в восстановлении и реконструкции Украины, поддержку независимости и ввод государства-агрессора к ответственности.

Что предусматривает соглашение Украины с Грецией

Как отмечается, вместе с партнерами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.

Фото — president.gov.ua

Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессоры к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Фото — president.gov.ua

Также Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.

Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Гарантии безопасности Украины

В целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о подготовке еще четырех договоров о безопасности с Украиной
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Ирландия подписали соглашение о безопасности — что оно включает
Офис Президента Украины
Украина и Ирландия подписали соглашение о безопасности — что оно включает
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Хорватия подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности
Офис Президента Украины
Зеленский и Пленкович

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?