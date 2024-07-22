Зеленский заявил о подготовке еще четырех договоров о безопасности с Украиной

Украина готовит еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украина готовится к подписанию еще четырех новых соглашений о безопасности с партнерами.
- Существует уже 26 двусторонних договоров о безопасности между Украиной и различными странами-партнерами.
- Подписание новых договоров позволит Украине иметь около 30 партнерских соглашений о защите общих ценностей.
Украина подпишет новые соглашения с гарантиями безопасности — Зеленский
По его словам, после подписания этих документов у Украины будет уже почти 30 соглашений о безопасности с партнерами.
Соглашения о гарантиях безопасности для Украины
Украина подписала уже 26 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией и Люксембургом.
В частности, 18 июля Украина подписала соглашения о безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском Вудстоке.
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