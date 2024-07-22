Зеленский заявил о подготовке еще четырех договоров о безопасности с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о подготовке еще четырех договоров о безопасности с Украиной

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Украина готовит еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Украина готовится к подписанию еще четырех новых соглашений о безопасности с партнерами.
  • Существует уже 26 двусторонних договоров о безопасности между Украиной и различными странами-партнерами.
  • Подписание новых договоров позволит Украине иметь около 30 партнерских соглашений о защите общих ценностей.

Украина подпишет новые соглашения с гарантиями безопасности — Зеленский

Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и достаточно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы и гуманитарное взаимодействие.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, после подписания этих документов у Украины будет уже почти 30 соглашений о безопасности с партнерами.

И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны — не только НАТО. Но все равно готовы помогать нам в защите общих ценностей. Это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся.

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Украина подписала уже 26 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией и Люксембургом.

В частности, 18 июля Украина подписала соглашения о безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском Вудстоке.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией может быть подписано в феврале
Флаги Германии и Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина подписала с Финляндией двустороннее соглашение по безопасности — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о безопасности между Украиной и Испанией. О чем договорились
Офис Президента Украины
Украина и Испания
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина подписала с ЕС соглашение о гарантиях безопасности
ес

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?