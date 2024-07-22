Зеленский заявил о подготовке еще четырех договоров о безопасности с Украиной

Украина готовит еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина подпишет новые соглашения с гарантиями безопасности — Зеленский

Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и достаточно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы и гуманитарное взаимодействие. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, после подписания этих документов у Украины будет уже почти 30 соглашений о безопасности с партнерами.

И мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны — не только НАТО. Но все равно готовы помогать нам в защите общих ценностей. Это будет. Что бы ни происходило в мире, нам нужны свои инструменты для поддержки наших людей, для поддержки нашего государства, свои договоренности по безопасности, которые будут работать при любых условиях. Именно так мы и двигаемся. Поделиться

Соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Украина подписала уже 26 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией и Люксембургом.

В частности, 18 июля Украина подписала соглашения о безопасности с Чехией и Словенией. Подписание документов произошло в британском Вудстоке.