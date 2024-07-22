Зеленський заявив про підготовку ще чотирьох безпекових угод з Україною

Україна готує ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку ще чотирьох нових безпекових угод для країни.
- Україна має вже 26 двосторонніх безпекових угод з різними країнами-партнерами, такими як Велика Британія, Німеччина, Франція та інші.
- Підписання нових угод з гарантіями безпеки дозволить Україні мати майже 30 партнерських домовленостей про захист спільних цінностей.
Україна підпише нові угоди з гарантіями безпеки — Зеленський
За його словами, після підписання цих документів в України буде вже майже 30 безпекових угод із партнерами.
Угоди про гарантії безпеки для України
Україна підписала вже 26 двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією та Люксембургом.
Зокрема 18 липня Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.
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