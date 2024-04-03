Україна підписала з Фінляндією двосторонню угоду з безпеки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку на 10 років.
Що відомо про безпекову угоду між Україною та Фінляндією
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ця угода показує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Крім того, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
Ще Фінляндія допоможе Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.
Президент Фінляндії зазначив, що країна підтримує Українську формулу миру й буде з “Україною стільки, скільки потрібно”. За словами Зеленського, це “сильний документ”, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро. Ще Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за новий пакет допомоги Україні розміром 188 млн євро. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії РФ, наблизилася до 2 млрд євро.
Що відомо про гарантії безпеки для України
На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
Британія;
Канада;
Німеччина;
Франція;
Данія;
Італія.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-