Україна підписала з Фінляндією двосторонню угоду з безпеки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку на 10 років.

Що відомо про безпекову угоду між Україною та Фінляндією

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ця угода показує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Крім того, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Ще Фінляндія допоможе Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Президент Фінляндії зазначив, що країна підтримує Українську формулу миру й буде з “Україною стільки, скільки потрібно”. За словами Зеленського, це “сильний документ”, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp — Alexander Stubb (@alexstubb) April 3, 2024

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро. Ще Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за новий пакет допомоги Україні розміром 188 млн євро. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії РФ, наблизилася до 2 млрд євро.

Що відомо про гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: