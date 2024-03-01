У Фінляндії повинні бути справжні засоби ядерного стримування — президент Стубб

Під час своєї передвиборчої кампанії майбутній президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію Фінляндії, хоча і не зберігати її на території країни.

НАТО повинно забезпечити Фінляндію засобами ядерного стримування

У Фінляндії мають бути справжні засоби ядерного стримування, однак рішення про зміну законодавства для цієї мети необхідно вирішувати парламенту та уряду.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє Reuters.

Коли на його першій пресконференції як президента його запитали про погляди на ядерну зброю, Стубб сказав, що уряд і парламент Фінляндії повинні будуть вирішити, чи хоче країна змінити своє чинне законодавство, яке забороняє розміщення ядерної зброї на фінській землі, включно з її передачею.

Я б почав з передумови, що у нас у Фінляндії повинні бути справжні засоби ядерного стримування, і це те, що у нас є, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування завдяки нашому членству. Олександр Стубб Президент Фінляндії

За його словами, йдеться про військових, ракети та засоби ядерного стримування, які надходять зі Сполучених Штатів.

На своїй офіційній інавгурації в парламенті Стубб заявив, що готовий очолити нову еру після вступу Фінляндії до НАТО у відповідь на вторгнення сусідньої Росії в Україну.

Зараз ми стоїмо перед новою ерою. Унаслідок нашого військового союзу і членства в НАТО ми зробили останній крок у західну спільноту цінностей, до якої наша республіка духовно належала впродовж усієї своєї незалежності, — сказав Стубб. Поширити

Також Стубб назвав демократію, верховенство закону і права людини основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.

Вибори у Фінляндії: що відомо

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії, консерватор Олександр Стубб, переміг на президентських виборах. За результатом підрахунку голосів Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонента підтримали 48,4%. Це перші вибори відтоді, як Фінляндія приєдналася до військового альянсу НАТО.

Зазначимо, глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику і політику безпеки країни, будучи головнокомандувачем збройних сил.

Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

Сьогодні колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб склав присягу на посаді президента країни. Він став 13 главою держави.