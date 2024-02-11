Вибори президента Фінляндії. Стубб отримав перемогу

На президентських виборах у Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. Він обійшов в другому турі колишнього главу МЗС Пекка Хаавісто.

Фіни обрали нового президента: що відомо

11 лютого у Фінляндії завершився другий тур президентських виборів, на яких переміг Александр Стубб.

Про це повідомляє Yle.

Станом на 22:05 було підраховано 100% голосів виборців. Олександр Стубб набрав 51,6% голосів, натомість Пекка Хаавісто — 48,4%.

Дуже гарний початок сьогоднішнього вечора! Олександр Стубб Переможець президентських виборів у Фінляндії

Зазначається, що наступник нинішнього президента Саулі Нііністьо відіграватиме центральну роль у визначенні політики Фінляндії щодо НАТО, а також очолюватиме загальну зовнішню політику і політику безпеки у тісній співпраці з урядом.

Стубб складе присягу президента Фінляндії 1 березня 2024 року.

Що відомо про другий тур виборів президента у Фінляндії

Результати першого туру президентських виборів були оголошені 28 січня.

Колишній прем'єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб переміг у першому турі, набравши 27,2% голосів. До другого туру також пройшов ексочільник МЗС Пекка Хаавісто з 25,8% підтримки.

Політик, який набере більше голосів у другому турі, буде призначений наступним президентом Фінляндії.

Позиція Стубба щодо України

У 2014-2015 роках Стубб був прем'єр-міністром Фінляндії, у період 2015-2016 років — міністром фінансів. До прем'єрства Стубб також очолював міністерство Європи та зовнішньої торгівлі, був членом парламенту Фінляндії та Європарламенту, а також міністром закордонних справ.

Що стосується питання України, то Стубб заявляв, що не згодний з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією.

Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України в ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.