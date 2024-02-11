У Фінляндії обирають нового президента у другому турі
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У Фінляндії обирають нового президента у другому турі

Фінліндія
Джерело:  Yle

11 лютого у Фінляндії проходить другий тур президентських виборів. За найвищу посаду змагаються колишній прем’єр-міністр Александр Стубб і ексглава МЗС Пекка Хаавісто.

Що відомо про другий тур виборів президента у Фінляндії

Результати першого туру президентських виборів були оголошені 28 січня.

Колишній прем'єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб переміг у першому турі, набравши 27,2% голосів. До другого туру також пройшов ексочільник МЗС Пекка Хаавісто з 25,8% підтримки.

Політик, який набере більше голосів у другому турі, буде призначений наступним президентом Фінляндії 1 березня 2024 року.

Що відомо про кандидатів

Александр Стубб — правоцентрист, раніше обіймав посади прем'єр-міністра та міністра закордонних справ. У 2017 році залишив політику й не збирався повертатися, але вторгнення Росії в Україну змусило його змінити думку.

Пекка Хаавісто — засновник лівоцентристської Партії зелених. Вже втретє є кандидатом на пост президента. Вперше балотувався до парламенту в 1987 році, а з 2019 по 2023 рік обіймав пост міністра закордонних справ.

"Обидва є знайомими обличчями з сильним зовнішньополітичним досвідом", — охарактеризувала кандидатів газета The New York Times

ЗМІ зазначають, що Стубб має більше шансів здобути прихильність виборців, які схиляються до консервативних цінностей, тоді як Хаавісто у разі перемоги стане першим відкритим геєм на посаді президента Фінляндії.

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