В Финляндии выбирают нового президента во втором туре
Категория
Политика
Дата публикации

В Финляндии выбирают нового президента во втором туре

Финляндия
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Источник:  Yle

11 февраля в Финляндии проходит второй тур президентских выборов. За высший пост соперничают бывший премьер-министр Александр Стубб и эксглава МИД Пекка Хаависто.

Что известно о втором туре выборов президента в Финляндии

Результаты первого тура президентских выборов были объявлены 28 января.

Бывший премьер-министр и кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб победил в первом туре, набрав 27,2% голосов. Во второй тур также прошел эксчельник МИД Пекка Хаависто с 25,8% поддержки.

Политик, набравший больше голосов во втором туре, будет назначен следующим президентом Финляндии 1 марта 2024 года.

Что известно о кандидатах

Александр Стубб — правоцентрист, ранее занимавший должности премьер-министра и министра иностранных дел. В 2017 году оставил политику и не собирался возвращаться, но вторжение России в Украину вынудило его изменить мнение.

Пекка Хаависто — основатель левоцентристской Партии зеленых. Уже в третий раз кандидат на пост президента. Впервые баллотировался в парламент в 1987 году, а с 2019 по 2023 занимал пост министра иностранных дел.

"Оба знакомы с сильным внешнеполитическим опытом", — охарактеризовала кандидатов газета The New York Times

СМИ отмечают, что Стубб имеет больше шансов получить благосклонность избирателей, склонных к консервативным ценностям, тогда как Хаависто в случае победы станет первым открытым геем в должности президента Финляндии.

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