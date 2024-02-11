Выборы президента Финляндии. Стубб одержал победу

На президентских выборах в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Он обошел во втором туре бывшего главу МИДа Пекка Хаависто.
Финны выбрали нового президента: что известно
11 февраля в Финляндии завершился второй тур президентских выборов, на которых победил Александр Стубб.
Об этом сообщает Yle .
По состоянию на 22.05 было подсчитано 100% голосов избирателей. Александр Стубб набрал 51,6% голосов, а Пекка Хаависто — 48,4%.
Отмечается, что преемник нынешнего президента Саули Ниинио будет играть центральную роль в определении политики Финляндии в отношении НАТО, а также возглавлять общую внешнюю политику и политику безопасности в тесном сотрудничестве с правительством.
Стубб примет присягу президента Финляндии 1 марта 2024 года.
Что известно о втором туре выборов президента в Финляндии
Результаты первого тура президентских выборов были объявлены 28 января.
Бывший премьер-министр и кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб победил в первом туре, набрав 27,2% голосов. Во второй тур также прошел экс-глава МИД Пекка Хаависто с 25,8% поддержки.
Политик, набравший больше голосов во втором туре, будет назначен следующим президентом Финляндии.
Позиция Стубба по отношению к Украине
В 2014-2015 годах Стубб был премьер-министром Финляндии, в период 2015-2016 годов - министром финансов. До премьерства Стубб также возглавлял министерство Европы и внешней торговли, являлся членом парламента Финляндии и Европарламента, а также министром иностранных дел.
Что касается вопроса Украины, Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией.
Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-