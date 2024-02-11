Выборы президента Финляндии. Стубб одержал победу
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Выборы президента Финляндии. Стубб одержал победу

Стубб
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Источник:  Yle

На президентских выборах в Финляндии победил бывший премьер-министр страны Александр Стубб. Он обошел во втором туре бывшего главу МИДа Пекка Хаависто.

Финны выбрали нового президента: что известно

11 февраля в Финляндии завершился второй тур президентских выборов, на которых победил Александр Стубб.

Об этом сообщает Yle .

По состоянию на 22.05 было подсчитано 100% голосов избирателей. Александр Стубб набрал 51,6% голосов, а Пекка Хаависто — 48,4%.

Очень хорошее начало сегодняшнего вечера!

Александр Стубб

Александр Стубб

Победитель президентских выборов в Финляндии

Отмечается, что преемник нынешнего президента Саули Ниинио будет играть центральную роль в определении политики Финляндии в отношении НАТО, а также возглавлять общую внешнюю политику и политику безопасности в тесном сотрудничестве с правительством.

Стубб примет присягу президента Финляндии 1 марта 2024 года.

Что известно о втором туре выборов президента в Финляндии

Результаты первого тура президентских выборов были объявлены 28 января.

Бывший премьер-министр и кандидат от "Коалиционной партии" Александер Стубб победил в первом туре, набрав 27,2% голосов. Во второй тур также прошел экс-глава МИД Пекка Хаависто с 25,8% поддержки.

Политик, набравший больше голосов во втором туре, будет назначен следующим президентом Финляндии.

Позиция Стубба по отношению к Украине

В 2014-2015 годах Стубб был премьер-министром Финляндии, в период 2015-2016 годов - министром финансов. До премьерства Стубб также возглавлял министерство Европы и внешней торговли, являлся членом парламента Финляндии и Европарламента, а также министром иностранных дел.

Что касается вопроса Украины, Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией.

Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

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