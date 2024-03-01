Новий президент Фінляндії Стубб склав присягу

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб склав присягу на посаді президента країни. Він став 13 главою держави.
Новий президент Фінляндії склав присягу
Церемонія інавгурації нового президента відбулася у фінському парламенті. У промові Стубб заявив, що візьметься за пост “смиренно і зі вдячністю”.
Стубб став 13-м президентом Фінляндії. Його попередник Саулі Нііністе пішов у відставку після 12 років президентства.
За його словами, вторгнення Росії в Україну завершило епоху після Холодної війни.
Новопризначений президент також попередив народ про стрімкі зміни.
Що відомо про Стубба та його позицію щодо України
Колишній прем'єр-міністр Фінляндії, консерватор Александр Стубб, переміг на президентських виборах.
За результатом підрахунку голосів Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонента підтримали 48,4%. Це перші вибори відтоді, як Фінляндія приєдналася до військового альянсу НАТО.
Зазначимо, глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику і політику безпеки країни, будучи Головнокомандувачем збройних сил.
Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.
Ще під час підрахунку голосів Стубб відповів журналістам міжнародних ЗМІ, що рішуча підтримка України продовжуватиметься.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-