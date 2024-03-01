Новий президент Фінляндії Стубб склав присягу
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Новий президент Фінляндії Стубб склав присягу

Стубб
Джерело:  online.ua

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб склав присягу на посаді президента країни. Він став 13 главою держави.

Новий президент Фінляндії склав присягу

Церемонія інавгурації нового президента відбулася у фінському парламенті. У промові Стубб заявив, що візьметься за пост “смиренно і зі вдячністю”.

Стубб став 13-м президентом Фінляндії. Його попередник Саулі Нііністе пішов у відставку після 12 років президентства.

Головне завдання президента республіки — забезпечити збереження миру у Фінляндії за будь-яких обставин. Я обіцяю це зробити, але коли ситуація стане складною, я також готовий ухвалювати важкі рішення, аби гарантувати безпеку нашої країни.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

За його словами, вторгнення Росії в Україну завершило епоху після Холодної війни.

Наше покоління переживає моменти 1918, 1945 і 1989 років. Період, коли ми розуміємо, що світ у перехідному стані, але ще не знаємо, куди він приведе. Відбувається перерозподіл влади, за який борються як на Заході, так і на Сході та Півдні, — заявив Стубб.

Новопризначений президент також попередив народ про стрімкі зміни.

Що відомо про Стубба та його позицію щодо України

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії, консерватор Александр Стубб, переміг на президентських виборах.

За результатом підрахунку голосів Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонента підтримали 48,4%. Це перші вибори відтоді, як Фінляндія приєдналася до військового альянсу НАТО.

Зазначимо, глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику і політику безпеки країни, будучи Головнокомандувачем збройних сил.

Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

Ще під час підрахунку голосів Стубб відповів журналістам міжнародних ЗМІ, що рішуча підтримка України продовжуватиметься.

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