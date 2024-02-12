У Фінляндії обрали нового президента. Що це означає для України

На виборах президента Фінляндії переміг Александер Стубб

Алекс Стубб переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії. За підсумками голосування, він отримав підтримку 51,6 відсотка виборців, його суперник Пекка Хаавісто — 48,4 відсотка.

Фото — yle.fi/a

Явка у другому турі президентських виборів становила 70,7%. У першому турі явка становила 75%.

Олександр Стубб став 13-м президентом Фінляндії. За словами Стубба, він пишається тим, у якій атмосфері поваги один до одного відбулися вибори.

Warm congratulations to Alexander Stubb. Finland is our close friend and partner. I look forward to our cooperation and to meeting you in Sweden soon. — SwedishPM (@SwedishPM) February 11, 2024

На його думку, для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням. Він назвав Фінляндію сильним членом НАТО і переконаний, що членство Фінляндії в альянсі — це перевага для НАТО.

Що відомо про Александера Стубба та його позицію щодо України

Александр Стубб був міністром фінансів Фінляндії (2015—2016), прем’єр-міністром (2014—2015), міністром Європи та зовнішньої торгівлі (2011—2014), членом парламенту (2011—2017), міністром закордонних справ (2008—2011) і членом Європейського парламенту (2004—2008).

Він пообіцяв, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднавчим фактором для країни.

Під час підрахунку голосів Стубб відповів журналістам міжнародних ЗМІ, що рішуча підтримка України продовжуватиметься.

Ще Стубб категорично незгодний, що Україна має віддати принаймні частину своєї землі задля миру з росією. Водночас він повністю підтримує вступ України до ЄС і планує активно цьому сприяти.