В Финляндии избрали нового президента. Что это значит для Украины

На выборах президента Финляндии победил Александер Стубб

Алекс Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. По итогам голосования он получил поддержку 51,6 процента избирателей, его соперник Пекка Хаависто — 48,4 процента.

Фото — yle.fi/a

Явка во втором туре президентских выборов составила 70,7%. В первом туре явка составила 75%.

Александр Стубб стал 13-м президентом Финляндии. По словам Стубба, он гордится тем, в какой атмосфере уважения друг к другу прошли выборы.

Warm congratulations to Alexander Stubb. Finland is our close friend and partner. I look forward to our cooperation and to meeting you in Sweden soon. — SwedishPM (@SwedishPM) February 11, 2024

По его мнению, для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом. Он назвал Финляндию сильным членом НАТО и убежден, что членство Финляндии в альянсе является преимуществом для НАТО.

Что известно об Александере Стуббе и его позиции в отношении Украины

Александр Стубб был министром финансов Финляндии (2015-2016), премьер-министром (2014-2015), министром Европы и внешней торговли (2011-2014), членом парламента (2011-2017), министром иностранных дел (2008-201) и членом Европейского парламента (2004-2008).

Он пообещал, что будет работать для безопасной, открытой Финляндии с международными связями, будет ставить ее интересы во главу угла, а также будет объединяющим фактором для страны.

В ходе подсчета голосов Стубб ответил журналистам международных СМИ, что решительная поддержка Украины будет продолжаться.

Еще Стубб категорически не согласен, что Украина должна отдать, по крайней мере, часть своей земли ради мира с Россией. В то же время, он полностью поддерживает вступление Украины в ЕС и планирует активно этому содействовать.