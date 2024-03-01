Новый президент Финляндии Стубб принял присягу

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб принял присягу на посту президента страны. Он стал 13 главой государства.
Новый президент Финляндии принял присягу
Церемония инаугурации нового президента прошла в финском парламенте. В речи Стубб заявил, что возьмется за пост "смиренно и с благодарностью".
Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Его предшественник Саули Ниинисте ушел в отставку после 12 лет президентства.
По его словам, вторжение России в Украину завершило эпоху после Холодной войны.
Новоназначенный президент также предупредил народ о стремительных переменах.
Что известно о Стуббе и его позиции в отношении Украины
Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на президентских выборах.
По результату подсчета голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, в то время как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО.
Отметим, что глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь Главнокомандующим вооруженными силами.
По вопросу Украины Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.
Еще при подсчете голосов Стубб ответил журналистам международных СМИ, что решительная поддержка Украины будет продолжаться.
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