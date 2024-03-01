Новый президент Финляндии Стубб принял присягу

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб принял присягу на посту президента страны. Он стал 13 главой государства.

Новый президент Финляндии принял присягу

Церемония инаугурации нового президента прошла в финском парламенте. В речи Стубб заявил, что возьмется за пост "смиренно и с благодарностью".

Alexander Stubbista @alexstubb tuli Suomen tasavallan 13. presidentti eduskunnassa perjantaina 1. maaliskuuta 2024 järjestetyissä virkaanastujaisissa.



🇫🇮 Lue tiedote: https://t.co/rJRSpDdITP pic.twitter.com/yKY6bMTFxg — SuomenEduskunta (@SuomenEduskunta) March 1, 2024

Стубб стал 13-м президентом Финляндии. Его предшественник Саули Ниинисте ушел в отставку после 12 лет президентства.

Главная задача президента республики — обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах. Я обещаю это сделать, но когда ситуация станет сложной, я также готов принимать трудные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Александр Стубб Президент Финляндии

По его словам, вторжение России в Украину завершило эпоху после Холодной войны.

Наше поколение переживает моменты 1918, 1945 и 1989 годов. Период, когда мы понимаем, что мир в переходном состоянии, но не знаем, куда он приведет. Происходит перераспределение власти, за которое борются как на Западе, так и на Востоке и на Юге, — заявил Стубб. Поделиться

Новоназначенный президент также предупредил народ о стремительных переменах.

Что известно о Стуббе и его позиции в отношении Украины

Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на президентских выборах.

По результату подсчета голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, в то время как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО.

Отметим, что глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь Главнокомандующим вооруженными силами.

По вопросу Украины Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.