У Финляндии должны быть настоящие средства ядерного сдерживания — президент Стубб

Во время предвыборной кампании будущий президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию Финляндии, хотя и не хранить его на территории страны.
НАТО должно обеспечить Финляндию средствами ядерного сдерживания
У Финляндии должны быть действительные средства ядерного сдерживания, однако решение об изменении законодательства для этой цели необходимо решать парламенту и правительству.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Reuters.
Когда на его первой пресс-конференции в качестве президента его спросили о взглядах на ядерное оружие, Стубб сказал, что правительство и парламент Финляндии должны будут решить, хочет ли страна изменить свое действующее законодательство, запрещающее размещение ядерного оружия на финской земле, включая его передачу.
По его словам, речь идет о военных, ракетах и средствах ядерного сдерживания, поступающих из Соединенных Штатов.
На своей официальной инаугурации в парламенте Стубб заявил, что готов возглавить новую эру после вступления Финляндии в НАТО в ответ на вторжение соседней России в Украину.
Также Стубб назвал демократию, верховенство закона и права человека основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.
Выборы в Финляндии: что известно
Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на президентских выборах. По результату подсчета голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, в то время как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО.
Отметим, глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь главнокомандующим вооруженными силами.
По вопросу Украины Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.
Сегодня бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб принял присягу на посту президента страны. Он стал 13 главой государства.
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