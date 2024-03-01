У Финляндии должны быть настоящие средства ядерного сдерживания — президент Стубб
Категория
Мир
Дата публикации

У Финляндии должны быть настоящие средства ядерного сдерживания — президент Стубб

Стубб
Читати українською
Источник:  Reuters

Во время предвыборной кампании будущий президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит ограничений для участия Финляндии в НАТО и готов разрешить транспортировать ядерное оружие через территорию Финляндии, хотя и не хранить его на территории страны.

НАТО должно обеспечить Финляндию средствами ядерного сдерживания

У Финляндии должны быть действительные средства ядерного сдерживания, однако решение об изменении законодательства для этой цели необходимо решать парламенту и правительству.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Reuters.

Когда на его первой пресс-конференции в качестве президента его спросили о взглядах на ядерное оружие, Стубб сказал, что правительство и парламент Финляндии должны будут решить, хочет ли страна изменить свое действующее законодательство, запрещающее размещение ядерного оружия на финской земле, включая его передачу.

Я бы начал с предпосылки, что у нас в Финляндии должны быть настоящие средства ядерного сдерживания, и это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три способа сдерживания благодаря нашему членству.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

По его словам, речь идет о военных, ракетах и средствах ядерного сдерживания, поступающих из Соединенных Штатов.

На своей официальной инаугурации в парламенте Стубб заявил, что готов возглавить новую эру после вступления Финляндии в НАТО в ответ на вторжение соседней России в Украину.

Сейчас мы стоим перед новой эрой. В результате нашего военного союза и членства в НАТО мы сделали последний шаг в западное сообщество ценностей, к которому наша республика духовно принадлежала всю свою независимость, — сказал Стубб.

Также Стубб назвал демократию, верховенство закона и права человека основными ценностями, на которых будет основываться внешняя политика Финляндии под его руководством.

Выборы в Финляндии: что известно

Бывший премьер-министр Финляндии, консерватор Александр Стубб, победил на президентских выборах. По результату подсчета голосов Стубб получил поддержку 51,6% избирателей, в то время как его оппонента поддержали 48,4%. Это первые выборы с тех пор, как Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО.

Отметим, глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь главнокомандующим вооруженными силами.

По вопросу Украины Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.

Сегодня бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб принял присягу на посту президента страны. Он стал 13 главой государства.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия продолжит закрытие всех КПП на границе с РФ
Финский КПП
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы президента Финляндии. Стубб одержал победу
Стубб
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый президент Финляндии Стубб принял присягу
Стубб

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?